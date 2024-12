Il Circo Bellucci arriva ad Andria

Da lunedì 23 dicembre a domenica 12 gennaio, in via Barletta ad Andria, nei pressi del centro commerciale, farà tappa lo spettacolo natalizio del Circo Bellucci, con la nuova formazione nata dalla collaborazione tra la famiglia pugliese di Emidio “Bimbi” Bellucci e la celebre compagnia tedesca di Joy Gartner.

Lo spettacolo si inserisce all’interno della terza edizione de “Le Radici del Natale – Aspettando Federico II”, il cartellone di eventi promosso durante il periodo natalizio dall’amministrazione comunale andrianese, che già in passato ha ospitato eventi di questo genere che hanno allietato le festività dei cittadini di Andria e di tutto l’hinterland.

“Il nostro è un circo antico, ma modernizzato – ha affermato Emidio Bellucci -. Ci siamo adeguati ai tempi, ma mantenendo sempre la tradizione perché la famiglia Bellucci ha una tradizione di ben cinque generazioni. Il circo piace e se lo spettacolo è buono la gente risponde ancora. Ci vuole il prodotto e in questo caso non manca, anche se andremo a migliorarlo perché è un progetto appena avviato”.

Sotto lo chapiteau sarà proposto uno spettacolo a tema natalizio, composto da oltre dieci attrazioni per grandi e piccini, tanto divertimento e artisti di fama nazionale e internazionale che delizieranno il pubblico con comicità, musica dal vivo e acrobatica di ogni disciplina, ma non mancheranno nemmeno le esibizioni con gli animali, dalle tigri del Bengala di Clorinda Mundeling ai grandi elefanti asiatici della famiglia di Joy Gartner, che creeranno un vero e proprio show nello show.

Quello che sarà offerto dal Circo Bellucci sarà uno spettacolo di qualità, che trasmetterà emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie, luci, musica, colori ed effetti scenici di grande impatto, come quelle proposte dall’artista spagnola Angarad Lorenzo Diaz, la quale proporrà il suo strabiliante spettacolo di trasformismo, i Flying Ramirez, sensazionali trapezisti ed acrobati messicani, o dalla performance di hula hop di Teresa Stojcic. Non mancheranno le risate con il Clown Frenk e, per i più piccoli, la presenza di Sonic the Hedgehog, iconico riccio blu protagonista dell’omonima serie giapponese di videogame, mascotte dello show.

“Siamo felici di essere ad Andria nel periodo natalizio – ha commentato Bellucci -. Questa è una festa della famiglia e noi siamo legati da generazioni a questo territorio. Sarà certamente un motivo per dare il massimo e rendere ancora più emozionante il nostro spettacolo”.

Gli spettacoli saranno proposti tutti i giorni, ad eccezione del 24 dicembre e del 7 e 8 gennaio, alle 17.30 e alle 21, mentre domenica e festivi alle 17.30 e alle 19.30. Martedì 31 dicembre è previsto un unico spettacolo alle 17.30.