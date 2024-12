Taberna Libraria, due giorni con il corrispondente Rai Alessandro Carrieri ed il suo libro 'Tra Russia e Ucraina' prima a Latiano poi a Erchie e la proclamazione della Terna finalista di Adotta un Esordiente XIV

La proclamazione della terna finalista della XIV Edizione del Concorso letterario Adotta un esordiente della Taberna Libraria di Latiano coinciderà, in questo particolare anno scolastico con due appuntamenti di dimensione decisamente mondiale che la libreria di Via Torre Santa Susanna serba in programma nella provincia di Brindisi e che vedranno la presenza del giornalista Rai Alessandro Cassieri, impegnato in un mini-tour di due giorni per la presentazione del suo ultimo libro Rai-Libri dal titolo "Tra Russia e Ucraina – Diario del Conflitto dalle origini ad oggi". Eventi patrocinati dalla Regione Puglia, dai Poli Biblio Museali di Puglia e da Lega Coop. La proclamazione della terna finalista della XIV Edizione del Concorso letterario Adotta un esordiente della Taberna Libraria di Latiano coinciderà, in questo particolare anno scolastico con due appuntamenti di dimensione decisamente mondiale che la libreria di Via Torre Santa Susanna serba in programma nella provincia di Brindisi e che vedranno la presenza del giornalista Rai Alessandro Cassieri, impegnato in un mini-tour di due giorni per la presentazione del suo ultimo libro Rai-Libri dal titolo "Tra Russia e Ucraina – Diario del Conflitto dalle origini ad oggi". Eventi patrocinati dalla Regione Puglia, dai Poli Biblio Museali di Puglia e da Lega Coop.





Una preziosa fonte di informazione che si rivela quanto mai preziosa alla luce degli scenari geopolitici dell'Ucraina, della Siria, del Libano ed Israele che si intrecciano in un filo unico, all'indomani della elezione di Trump. Uno dei più importanti protagonisti del giornalismo italiano arriverà nella Taberna Libraria di Latiano dopo aver raccolto testimonianze, verità, ma soprattutto retroscena dagli scenari bellici e istituzionali in giro per il mondo.





Per il primo degli eventi di cui sarà protagonista, sarà la sala eventi della libreria di Via Torre Santa Susanna a Latiano ad accogliere Alessandro Cassieri lunedì 16 dicembre 2024 a partire dalle ore 18:30 che nell’occasione dialogherà con Raffaele Romano. Sarà proprio nel corso di questa serata che, per bocca dell’ospite, saranno resi pubblici i titoli e gli autori dei tre libri che si contenderanno la vittoria di Adotta un Esordiente.





La due giorni in compagnia del corrispondente internazionale Rai si concluderà ad Erchie il giorno successivo, martedì 17 dicembre 2024 a partire dalle ore 17:30, nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale per un incontro con l’autore fortemente voluto dal Comune di Erchie e sostenuto dalla BCC di Erchie e Latiano e da Legacoop. Alessandro Cassieri sarà affiancato dal giornalista brindisino Nico Lorusso.





Il libro "Tra Russia e Ucraina" rappresenta un viaggio lungo oltre trent’anni sull’asse Mosca-Kiev in un libro-reportage che riavvolge il nastro fino al 1991, anno dell’indipendenza dell’Ucraina dall’URSS. In un intenso e avventuroso racconto in prima persona, Cassieri attraversa decine di volte un confine, di anno in anno sempre più armato, spingendosi anche in Ossezia e Georgia, Crimea e Donbass, Kirghizistan e Afghanistan, America e Cina. Alle pagine del libro, da testimone oculare, l’autore consegna gli incontri con Capi di Stato, spie, militari e leader politici che decideranno le sorti della regione. Da Gorbaciov a Putin, da William Colby a Shevardnadze, da Vernon Walters a Saakashvili, da Medvedev a Yulia Tymoshenko, da Poroshenko a Yanukovich, a Pushilin, a Massoud… con il contorno di oligarchi e ballerine, campioni di scacchi e pugili, scrittori, biscazzieri e gente comune. Un volume che dà al lettore strumenti fondamentali per capire le ragioni di un conflitto che segna drammaticamente i nostri giorni.





Alessandro Cassieri ha vinto a ventuno anni la selezione condotta da Sergio Zavoli per giovani giornalisti Rai. Nominato inviato speciale nel 1991 per i suoi servizi sul crollo dell’URSS, è stato corrispondente da Bruxelles, da Mosca e poi inviato speciale del Tg1 fino al 2016, quando è diventato capo della sede Rai di Parigi. Rientrato al Tg1, è tornato a fare l’inviato, la forma di giornalismo, quella "sul campo", che ha sempre preferito. Nel corso della sua attività professionale alla Rai è stato testimone di eventi cruciali, crisi e guerre in oltre ottanta Paesi. È stato ideatore e conduttore di programmi radiofonici ("Senza rete", "Baobab", "Zapping", "Radio anch’io") e conduttore di "Speciale Tg1".