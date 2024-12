Taranto, 30 eventi con 'Il Natale più lungo d'Italia' di Terra Magica

ph_Imma Brigante

TARANTO - Circa 30 appuntamenti gratuiti in tre giorni. Spettacoli teatrali, degustazione di prodotti tipici, escursioni e visite guidate per bambini e adulti, giochi e favole per i più piccoli, laboratori di ceramica. Le Festività continuano con «Taranto. Il Natale più lungo d’Italia» che si terrà il 2, 3 e 4 gennaio 2025 in tre sedi: l’ex Convento Sant’Antonio in via Viola n.5 a Taranto (sede Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo), Masseria Gagliardi in via San Donato Palumbo (zona San Donato-Taranto) e Casa Vestita in via Crispi n.63 a Grottaglie. Attività dalle 11:30 alle 18:30 a ingresso libero sino a esaurimento posti.La kermesse è organizzata da Terra Magica Arte e Cultura con il contributo di Regione Puglia #weareinpuglia Poc Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 e il patrocinio del Comune di Taranto. Direzione artistica del regista e attore Massimo Cimaglia.A Taranto si vive il Natale più lungo d'Italia, che inizia il 22 novembre con Santa Cecilia. Terra Magica vuole unire questa tradizione a una serie di esperienze emozionali. Durante le giornate, eventi per bambini e adulti e a fare da guida ci sarà Poseidone-Natale, personaggio buffo e simpatico che proporrà la sua versione delle Feste tra mito e tradizione.Ogni giornata prevede momenti di spettacolo con teatro e musica. Il turismo esperienziale con visite guidate e percorsi naturalistici, artigianato e una serie di degustazioni per i partecipanti.Giovedì 2 gennaio a partire dalle 11:30 nel Chiostro ex convento Sant’Antonio in via Viola 5 a Taranto, dopo il benvenuto di Poseidone-Natale il racconto immersivo per bambini e le visite guidate a cura della cooperativa Ethra, specializzata in archeologia. Poi le degustazioni e nel pomeriggio il «Natale nel mondo dei cartoni» con Francesca Pignataro che interpreterà alcuni personaggi di cartoni e fumetti a tema natalizio. Alle 17:15 la rappresentazione scenica «Il chiostro di Sant'Antonio racconta» con i personaggi che si muoveranno tra il pubblico. Alle 18:30 il videomapping sulle facciate del chiostro.Venerdì 3 gennaio nella Masseria Gagliardi (zona San Donato-Taranto) al mattino il benvenuto con Poseidone e l’Albero di Natale “vivente” sui trampoli (ore 11:30), un itinerario esperienziale con Enza Tomaselli, al pomeriggio «Favole altoparlanti» con la trampoliera Ilaria Laterza e alle 16:00 spettacolo teatrale «Una fiaba rupestre», che riprende la tradizione delle gravine. Durante la giornata, preparazione di mozzarelle e assaggi di orecchiette, con i vini offerti da Cantine Paololeo e l’olio del frantoio Cassese.Sabato 4 gennaio presso Casa Vestita in via Crispi a Grottaglie, si inizia con Poseidone Natale e canzoni per bambini. Alle 12:30 visita guidata dal maestro ceramista Cosimo Vestita nella residenza di fine Ottocento. Alle 14:30 laboratorio di ceramica e alle 16:30 «La storia più bella del mondo», spettacolo di narrazione sul presepe tarantino tenuto dall’attore Giovanni Guarino. Si chiude alle 18:00 con Massimo Cimaglia e «Natale in Poesia».. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno per tutte le giornate dalle 11:30 alle 18:00, pertanto si raccomanda la massima puntualità al pubblico. Non occorre prenotazione. Programma completo sulla pagina Facebook: Terra Magica Arte e Cultura. Per i visitatori provenienti da fuori provincia, possibilità di pernottamenti al 3331572496.