A Mesagne il presepe vivente e i 'Presepi nel cuore'

MESAGNE - Due gli appuntamenti in città collegati dal tema centrale della Natività. "Luce del Mondo", il presepe vivente torna a Mesagne: l’atteso evento, dopo il successo dello scorso anno, si svolgerà in piazza Orsini del Balzo dalle ore 17 alle ore 21. Organizzata dall’associazione "Da Orra ad Oria", con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale, l’iniziativa potrà contare sulla collaborazione di "Meghy Costumes D'Epoque" e del "Gruppo Storico Città Di Mesagne".Nel centro storico, apertura dei presepi della mostra-concorso “I presepi nel cuore”, dalle 18 alle 21. In villa comunale, i mercatini e la pista di ghiaccio; con partenza da Porta Grande, il trenino di Natale.Per assaporare un’atmosfera magica, ancora una serata da vivere insieme.