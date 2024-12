Teatro delle Bambole presenta 'Cenere' di Grazia Deledda a Bari

BARI – Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della letteratura: il 6 e 7 dicembre 2024 il Piccolo Teatro “E. D’Attoma” di Bari ospiterà lo spettacolo "Cenere", tratto dal capolavoro di Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura.

L’evento fa parte del progetto di ricerca “Dalla Letteratura al Teatro”, ideato per portare sul palco le voci e le atmosfere dei grandi autori attraverso una potente reinterpretazione teatrale.

Il romanzo sul palco

"Cenere" racconta la struggente vicenda di Anania, un giovane uomo in cerca di emancipazione dalla sua condizione e di sua madre, che lo abbandonò quando era solo un bambino. La forza delle parole di Deledda si intreccia con una messa in scena che spinge oltre la narrazione, trasformando il testo scritto in un’esperienza emotiva e sensoriale.

Andrea Cramarossa, regista dello spettacolo e fondatore del Teatro delle Bambole, si è ispirato all’abilità unica di Grazia Deledda di cogliere la poesia della Natura e l’anima dei suoi personaggi, rendendo ogni dettaglio parte di un racconto universale e profondamente umano.

Produzione e Cast

Progetto di ricerca : “Dalla Letteratura al Teatro”

: “Dalla Letteratura al Teatro” Tre spettacoli dedicati a Michele Lamberti

Regia : Andrea Cramarossa

: Andrea Cramarossa Aiuto regia : Federico Gobbi

: Federico Gobbi Costumi : Silvia Cramarossa

: Silvia Cramarossa Audio e luci : Marco Silvani

: Marco Silvani Foto di scena : Massimo Demelas

: Massimo Demelas Documentazione : Maria Panza

: Maria Panza Per la lingua sarda : Rita Branca

: Rita Branca Per la lingua tedesca: Vanja de Rita, Domenico Mugnolo

Date e Orari

Venerdì 6 dicembre 2024 – ore 21.00

– ore 21.00 Sabato 7 dicembre 2024 – ore 20.00

Location

Piccolo Teatro “E. D’Attoma”

Strada privata Borrelli, 43 – Bari

Prenotazioni e Informazioni

Email : info@teatrodellebambole.it

: info@teatrodellebambole.it Cellulare : 347 3003359

: 347 3003359 Email : stefano.dattoma61@gmail.com

: stefano.dattoma61@gmail.com Cellulare: 351 5925070

Non perdete questa occasione per vivere un capolavoro della letteratura italiana attraverso il teatro. Un evento che promette emozioni intense, riflessione e bellezza.