Tentativo di violenza sessuale a Taranto: una ragazza denuncia l'ex fidanzato, ricercato dalla polizia

TARANTO - Una ragazza di 28 anni si è presentata all’alba all’ospedale di Taranto, denunciando di essere stata vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte del suo ex fidanzato. La notizia è stata confermata da fonti della Asl.

All’arrivo in ospedale, la giovane è svenuta per il forte stress subito. Dopo essersi ripresa, ha raccontato ai sanitari quanto accaduto. Secondo il suo racconto, l’ex fidanzato, un uomo straniero, si sarebbe presentato alla sua abitazione con un pretesto, per poi cercare di aggredirla. La 28enne è riuscita a difendersi e a fuggire, trovando rifugio in ospedale, dove i medici hanno riscontrato ferite compatibili con una colluttazione.

L’uomo è attualmente ricercato dalla polizia. Le prime indagini indicano che avrebbe già lasciato Taranto e si troverebbe in Abruzzo, secondo le informazioni raccolte dagli investigatori.

La vicenda ha suscitato forte preoccupazione e sdegno nella comunità locale. Gli inquirenti stanno proseguendo le indagini per rintracciare il presunto aggressore e fare chiarezza sull’episodio. Intanto, la giovane è assistita dal personale sanitario e dalle autorità competenti.