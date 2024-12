Allerta meteo in Puglia: venti forti e burrasca

BARI - La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo per la Puglia a partire dalle ore 8:00 del 23 dicembre 2024 e per le successive 30 ore.

Si prevedono venti da forti a burrasca, con possibili rinforzi fino a burrasca forte, provenienti dai quadranti settentrionali. Questo fenomeno interesserà l’intera regione, con potenziali disagi e pericoli legati alle raffiche di vento.

Per lo stesso periodo, è stata dichiarata un’allerta gialla per rischio vento su tutto il territorio pugliese. Si raccomanda massima prudenza, soprattutto per chi deve mettersi in viaggio, e attenzione agli oggetti o strutture che potrebbero essere spostati o danneggiati dalle raffiche.