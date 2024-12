Torneo ATP di Nonthaburi: Mager, Arnaboldi e Dalla Valle tra i protagonisti

Dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, Gianluca Mager, Andrea Arnaboldi ed Enrico Dalla Valle rappresenteranno l'Italia nel torneo ATP di Nonthaburi, in Thailandia. Un evento che vedrà la partecipazione di numerosi talenti del tennis internazionale, pronti a sfidarsi per conquistare punti cruciali in vista della stagione 2025.

Tra i partecipanti spiccano nomi di rilievo come l’argentino Marco Trungelliti, il francese Gregoire Barrere, il tedesco Henri Squire e altri atleti di livello internazionale quali Titouan Droguet, Clement Chidek, Timofej Skatov e Dalibor Svrcina. Presenti anche il rumeno Filip Cristian Jianu, il libanese Benjamin Hassan, l’uzbeko Khumoyun Sultanov e l’austriaco Lukas Neumayer.

Il torneo vanta inoltre la presenza di tennisti asiatici come il cinese Wu Yibing e il taiwanese Hsu Yuhsiou, mentre per il Portogallo gareggerà Goncalo Oliveira. Non mancheranno il francese Geoffrey Blancaneaux e il russo Aslan Karatsev, tra i favoriti per il titolo.

Per i tennisti italiani, il torneo di Nonthaburi rappresenta un'importante occasione per testare la propria condizione fisica e raccogliere punti preziosi in vista dei numerosi appuntamenti della nuova stagione. Mager, Arnaboldi e Dalla Valle sperano di regalare ai tifosi italiani prestazioni memorabili e di arrivare in piena forma ai prossimi impegni, puntando a superare molti turni nei tornei del circuito internazionale.

Gli appassionati di tennis potranno quindi seguire con entusiasmo questo evento, che promette emozioni e grande spettacolo sui campi thailandesi.