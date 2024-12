Tragedia di Natale sulla SP30: auto sperona ambulanza, muore una donna

SAN SEVERO – Un tragico incidente stradale ha sconvolto la notte di Natale sulla strada provinciale 30, tra San Severo e Torremaggiore, dove un'auto ha speronato un'ambulanza, causando la morte di una donna, madre della paziente trasportata a bordo del veicolo di soccorso. Il conducente della vettura, un uomo bulgaro, è stato identificato come il genero della vittima.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, avvenute grazie anche alla testimonianza di uno dei soccorritori presenti sul posto, l'uomo avrebbe tentato di fermare l'ambulanza in corsa, impedendo il trasferimento in ospedale della moglie, trasportata per un malore. L'incidente sarebbe stato il culmine di una drammatica escalation, che ha visto il genero lanciarsi all'inseguimento dell'ambulanza con la propria auto, cercando di fermare il trasporto della consorte.

L’intervento dell’equipaggio del 118 era stato richiesto a seguito di una segnalazione di un'esplosione avvenuta a Torremaggiore. Una volta giunti nell'abitazione, l'infermiere aveva notato un coltello sul tavolo e la donna, visibilmente ferita e piena di graffi, in un angolo della casa. Per motivi ancora da chiarire, la situazione sembrava essere molto grave, e la decisione di trasportarla d'urgenza al pronto soccorso di San Severo è stata presa rapidamente.

Nel frattempo, il marito della paziente, accompagnato dalla madre della donna, aveva deciso di mettersi al volante di un'auto e inseguire l'ambulanza, cercando di fermarla. Durante l'inseguimento, l'uomo ha perso il controllo del veicolo, speronando l'ambulanza e facendola finire fuori strada, in un fosso. L'auto del genero è anch'essa uscita di strada, precipitando in un fossato.

Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori, per la donna non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118, che stava prestando soccorso, è rimasto ferito nell'incidente. I tre soccorritori sono stati trasportati in ospedale con una prognosi di 4 giorni. Sul posto è giunta una seconda ambulanza per assistere le persone coinvolte nell'incidente, mentre le Forze dell'Ordine hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Il conducente dell'auto, che ha riportato ferite, è stato ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. La sua posizione è al vaglio della Procura di turno, che sta indagando sul caso per chiarire le cause e le responsabilità di quanto accaduto. Le indagini, ancora in corso, potrebbero portare a sviluppi significativi nelle prossime ore.