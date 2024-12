Tragedia sulla bretella Merine-Cavalleria: muore Antonio Camastra, allenatore del Lecce Women

LECCE – Una tragedia ha scosso la periferia di Lecce nella giornata di ieri, quando Antonio Camastra, 63 anni, noto allenatore delle formazioni giovanili del Lecce Women, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Lo schianto, avvenuto sulla bretella Merine-Cavalleria, ha coinvolto il Piaggio Beverly su cui viaggiava Camastra e un furgone che proveniva in senso opposto.Secondo le prime ricostruzioni, il 63enne stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con il furgone. L’impatto è stato devastante, e per Camastra non c'è stato nulla da fare. Il personale medico del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell'incidente, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell'incidente.Antonio Camastra era un volto noto nel mondo dello sport salentino, particolarmente apprezzato per il suo ruolo di allenatore delle giovanili del Lecce Women. La sua morte ha suscitato grande commozione tra amici, colleghi e tifosi, che ricordano con affetto la sua passione per il calcio e il suo impegno nei confronti delle giovani promesse dello sport.