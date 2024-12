Trani regina dei 'Capodanni di Puglia' con Tony Hadley e l'Orchestra ICO Suoni del Sud

TRANI – Trani si prepara a celebrare l'arrivo del 2025 con un evento di grande prestigio, che la consacrerà come la capitale dei "Capodanni di Puglia". Piazza Quercia si appresta a vivere una due giorni di musica e spettacolo, con l'ospite internazionale Tony Hadley, ex voce degli Spandau Ballet, che incanterà il pubblico la notte di San Silvestro, e il tradizionale Grand Concerto di Capodanno, il 1° gennaio, con l'Orchestra ICO Suoni del Sud.

Un Capodanno da Sogno

Il 31 dicembre 2024, Trani ospiterà un evento che promette di restare nella storia della città: Tony Hadley, simbolo del pop internazionale, si esibirà con la sua Fabulous TH Band, regalando ai fan le sue hit senza tempo come “Gold”, “True” e “Only When You Live”. La sua energia e la sua inconfondibile voce, che hanno segnato un'intera generazione, saranno il fulcro di una serata che partirà alle 22:30, accompagnata dallo staff di Radio Selene che, con la sua animazione, intratterrà il pubblico fino al concerto dell'artista britannico.

Hadley, reduce dal trionfo del suo tour mondiale, porterà sul palco non solo la sua musica, ma anche il carisma che lo ha reso una leggenda. Accompagnato da musicisti internazionali di altissimo livello, tra cui Tim Peter Sandiford alla chitarra e Phil Williams al basso, il cantante londinese darà vita a uno spettacolo che attraversa quattro decenni di musica pop, rock e swing. Il concerto è gratuito e si prevede il sold out in piazza.

Un Concerto di Capodanno Unico

Il 1° gennaio 2025, a partire dalle 11:00, Trani ospiterà il Gran Concerto di Capodanno con l’Orchestra ICO Suoni del Sud. Questo straordinario ensemble, riconosciuto come ICO (Istituzione Concertistica Orchestrale) dal Ministero della Cultura, regalerà una performance unica sotto la direzione del M° Emilia Di Pasquale. Il programma prevede brani di W.A. Mozart, G. Rossini, G. Bizet, J. Strauss e molti altri, in un affascinante viaggio musicale che unisce tradizione e innovazione. L’orchestra, che vanta una carriera ventennale e una stretta collaborazione con artisti di fama mondiale, porterà il pubblico in un'esperienza sonora senza pari.

Un Programma che Unisce Generazioni

Trani, con questo evento, si propone come palcoscenico di eccellenza per celebrare l’arrivo del nuovo anno. La manifestazione, cofinanziata dalla Regione Puglia e dall'Unione Europea, unisce qualità e prestigio, attirando turisti e cittadini da tutta la regione. La città, che da sempre è punto di riferimento per la musica e la cultura, offre un programma ricco di eventi che si estende anche oltre il Capodanno, con visite guidate a cura dell'associazione Visit Trani, per coloro che scelgono di trascorrere le festività in città.

Un'Occasione da Non Perdere

La magia della musica e l'atmosfera unica di Piazza Quercia faranno di questo Capodanno un'esperienza indimenticabile. Con l'incantevole scenario della città, che guarda il mare Adriatico e la maestosa cattedrale romanica, Trani si prepara a brindare al 2025 con una festa che resterà nel cuore di chi la vivrà.

Misure di Sicurezza

Per garantire un evento sicuro e ordinato, il Comune di Trani ha predisposto specifiche misure di sicurezza, con un'ordinanza che entrerà in vigore il 31 dicembre dalle 19:00 fino alle 6:00 del 1° gennaio 2025. Gli organizzatori stanno lavorando per offrire un evento impeccabile, che segnerà l’inizio dell’anno nuovo con grande stile e musica di qualità.

Tutto pronto per un Capodanno da sogno: Tony Hadley, l'Orchestra ICO Suoni del Sud, Radio Selene e Trani vi aspettano per un'esperienza indimenticabile all'insegna della musica, della bellezza e della cultura.