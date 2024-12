Tutolo: '100mila euro dalla Regione Puglia per gli scavi archeologici al Castello di Lucera'

BARI - “La Regione Puglia stanzia la somma di 100mila euro a favore del comune di Lucera per condurre, in collaborazione con la Soprintendenza e la Facoltà di Beni Culturali dell'Università di Foggia, una campagna di scavi archeologici all'interno della fortezza svevo-angioina”. È l’annuncio del consigliere regionale Antonio Tutolo, capogruppo di Per la Puglia, che ha proposto l’emendamento votato all’unanimità nella seduta di ieri del Consiglio regionale, nell'ambito della legge di bilancio 2025.“È noto che la zona è ricca di storia e testimonianze di diverse epoche, rendendola un sito di grande interesse archeologico – spiega Tutolo – e alla luce degli studi e delle campagne di scavi condotti in passato come, per esempio, dall'Istituto Germanico e del professor Giuliano Volpe con l'Università di Foggia, con il coinvolgimento gli atenei di Bari, Napoli, Siena, Roma e Pescara, che hanno effettuato analisi e ispezioni approfondite, è stato acclarato che nell’area interna del castello c'è un tesoro archeologico e culturale di inestimabile valore. Era dunque opportuno iniziare delle campagne di scavi archeologici per metterlo alla luce. Questi scavi – conclude il consigliere - dovrebbero e potrebbero creare maggiore e rinnovato interesse attorno alla fortezza di Lucera, sperando anche che venga fuori qualcosa di veramente importante”.