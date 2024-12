Policlinico Foggia, trasferimento degli uffici amministrativi nell’ospedale D’Avanzo

FOGGIA - È in corso il trasferimento nell’ospedale D’Avanzo, all’interno di locali completamente ristrutturati, degli uffici amministrativi del Policlinico Foggia che si trovavano in piazza Padre Pio.L’iniziativa riguarda l’Area Economico Finanziaria, l’Area Gestione delle Risorse Umane e la Struttura Cup e libera professione. “Questo intervento – sottolinea il direttore generale facente funzione Elisabetta Esposito - risponde a una logica di riorganizzazione delle attività e di contenimento della spesa. A gennaio di quest’anno – prosegue – erano stati trasferiti il Centro antiveleni e i servizi di Allergologia, Dermatologia e Medicina legale dall’immobile di Villa Serena, in viale Europa, nell’edificio denominato ‘Corpo H’ del Policlinico Foggia per agevolare gli utenti nell’accesso alle prestazioni. Complessivamente i due interventi porteranno a un risparmio annuale di circa 650 mila euro che venivano corrisposti per il canone”.