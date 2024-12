Undicesima edizione del Solstizio d'Inverno a Pezze di Greco con il Christmas Concert di Fernando Parisi

PEZZE DI GRECO DI FASANO (BR) - Si rinnova per l'undicesima edizione in Piazza XX Settembre a Pezze di Greco l'appuntamento con il Solstizio d'Inverno. La manifestazione, che si terrà venerdì 20 dicembre, sarà organizzata dalla Pro Loco "Ulivo Vivo", con il patrocinio del Comune di Fasano. - Si rinnova per l'undicesima edizione in Piazza XX Settembre a Pezze di Greco l'appuntamento con il Solstizio d'Inverno. La manifestazione, che si terrà venerdì 20 dicembre, sarà organizzata dalla Pro Loco "Ulivo Vivo", con il patrocinio del Comune di Fasano.





La serata inizierà alle ore 19:00 con l'esibizione baby dance della scuola "Guaperia Rumbera" a cura di Antonella Bagorda. Successivamente, i ragazzi dell'oratorio San Filippo Neri delizieranno il pubblico con la loro performance. Non mancherà l'angolo gastronomico, dove si potranno gustare pettole e panzerotti caldi.





Dalle 21:00, avrà luogo il tanto atteso "Christmas Concert", dedicato al meraviglioso periodo natalizio, con Fernando Parisi, un cantante eclettico originario di Ostuni e noto in tutto il Sud Italia. Con la sua forte vocalità, Parisi farà rivivere i meravigliosi anni dagli anni '60 agli anni '80. La sua partecipazione è prevista anche il prossimo febbraio ad Area Sanremo, in occasione del Festival della Canzone Italiana.





Questo evento sarà un momento di convivialità per grandi e piccini, a soli cinque giorni dal Natale, all'insegna della gioia e dell'allegria. In piazza verrà posizionato l'albero dei desideri, dove i bambini potranno appendere i biglietti con le loro richieste per Babbo Natale. Sarà presente anche la panchina con il vischio, dove le coppie potranno baciarsi giurandosi eterno amore, e un fuoco, simbolo del calore e della convivialità di un tempo.