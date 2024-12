Vigilia di Natale imbiancata in provincia di Foggia: paesaggi suggestivi e primi interventi sulla viabilità

FOGGIA – La magia della neve ha reso la Vigilia di Natale speciale per molti comuni della provincia di Foggia. Questa mattina, il Gargano e il subappennino dauno si sono svegliati avvolti da un manto bianco, regalando scenari da cartolina ma anche qualche disagio alla circolazione.

Neve sul Gargano e subappennino dauno

Le prime nevicate sono iniziate ieri sera, interessando in particolare i comuni più alti del Gargano, come Monte Sant'Angelo e Roseto Valfortore, dove la neve si è depositata in quantità significative. Sul subappennino dauno, Alberona ha registrato accumuli superiori ai 20 centimetri, con inevitabili disagi per gli spostamenti.

Interventi sulla viabilità

Mezzi spalaneve e spargisale dei comuni e della provincia sono entrati in azione sin dalle prime ore del mattino per garantire la percorribilità delle strade provinciali e dei centri abitati. Nonostante gli accumuli, al comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia non sono stati segnalati particolari problemi di viabilità o emergenze nelle prime ore della giornata.

Clima natalizio e precauzioni

Le nevicate stanno regalando un’atmosfera natalizia unica, ma le autorità raccomandano prudenza agli automobilisti, soprattutto lungo le arterie più esposte e nei pressi dei passi montani.

Con le temperature previste in ulteriore calo, il rischio di ghiaccio potrebbe aumentare nelle prossime ore, rendendo indispensabile l’uso di catene o pneumatici invernali per chi viaggia verso le zone più alte.

Un Natale all’insegna della neve e della sicurezza per tutti.