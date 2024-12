Foggia: Piazza Puglia, Via Rotundi, Via Volta ripulite dal Litter

I risultati delle numerose azioni anti litter eseguite a campione dai volontari nel corso del 2024, nei quartieri centrali e periferici ed anche a Borgo e Bosco Incoronata, mostrano purtroppo che la situazione dell'abbandono dei rifiuti nei luoghi pubblici (littering) di Foggia continua anche quest’anno a non attenuarsi.



Se vogliamo quindi contribuire a contrastare il littering, iniziamo ad usare gli appositi contenitori dei rifiuti, siamo cortesi con l’ambiente che ci ospita ed uniamoci alle prossime giornate di CleanUp 2025, organizzate da La Via della Felicità di Foggia: uniti e con rispetto reciproco possiamo ottenere una città sempre più pulita.



Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità, ringrazia tutti i volontari che si impegnano nell’attività di pulizia a Foggia, proprio come suggerisce l’autore L. Ron Hubbard, sulla guida al buon senso La Via della Felicità: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere.”



Per partecipare e ricevere maggiori informazioni segui la pagina Facebook "La Via della Felicità Foggia", chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi un'e-mail a laviadellafelicitafoggia@gmail.com

FOGGIA - Continua anche a Natale l’impegno e la partecipazione comune per una Foggia più pulita. In occasione dell’ultimo CleanUp Sunday 2024, i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno organizzato ed eseguito dalle ore 10:30 di domenica 22 dicembre, una capillare azione di rimozione di rifiuti che ricoprivano i pozzetti degli alberi, i giardini, la piazza e i marciapiedi di un’area compresa tra Via Rotundi – Via Volta e Piazza Puglia.Particolarmente rilevante risulta il peso raggiunto dai mozziconi di sigaretta (circa l’80% del litter raccolto nel 2024): un inquinante difficile da rimuovere ma che risulta ancora accettabile abbandonare nell’ambiente. Nella mappa del litter raccolto quest’anno è ancora ammissibile abbandonare nell’ambiente tutta la famiglia della carta anche plastificata che risulterebbe più facile da rimuovere, (se maggiore di 10 cm. circa come pacchetti sigarette, involucri di snack, scontrini commerciali, salviette umidificate, volantini, giornali, etc.) o più difficile da rimuovere (quando è minore di 10 cm. circa come blisters, coriandoli non biodegradabili, involucri di bonbon, carta strappata, piccoli imballaggi plastici, fazzolettini, etc.).