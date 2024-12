Wonder Christmas Land: la decima edizione incanta Gallipoli con magia e spettacolo

L'evento è allestito nella Galleria dei Due Mari, un'affascinante location situata ai piedi del Castello Angioino, nel cuore del centro storico di Gallipoli. Con oltre 40 tra attori e ballerini impegnati, lo spettacolo quest'anno si arricchisce di nuovi elementi, a partire dal tema centrale della LUCE e del COSMO, simboli di intelletto e facoltà di scelta. Il numero 10 risplende su ogni dettaglio dell'edizione 2024, celebrando questo decimo anniversario con una produzione che continua a stupire e affascinare i suoi visitatori.

Un viaggio magico tra scenografie e percorsi interattivi

Wonder Christmas Land è un spettacolo itinerante che guida gli spettatori attraverso un mondo fatato, tra ambientazioni spettacolari, parate musicali, videomapping e proiezioni luminose. Ogni angolo del percorso è una scoperta, con effetti speciali che coinvolgono anche la tecnologia 4D e l’utilizzo di fibra ottica, LED e luci fluorescenti, creando momenti di pura meraviglia, anche nell'oscurità totale.

Una delle novità più affascinanti di questa edizione è l'angolo della posta, con una buca delle lettere magica che, al momento dell’invio delle lettere, emette effetti luminosi e sonori, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva unica.

Spettacoli teatrali e riflessioni sul Natale

Tra i momenti più attesi ci sono le nuove parate musicali, che accompagnano l’ingresso dei protagonisti, tra cui il tanto amato Babbo Natale e la Befana. Ogni anno, l’evento si rinnova anche nel suo messaggio educativo, affrontando temi di grande attualità, come il bullismo e la consapevolezza delle scelte. Lo spettacolo teatrale del 2024, dal titolo “Il Teatro della Città degli Elfi”, narra la storia di Beatrice, una bambina che, nel suo sogno di scrivere una lettera a Babbo Natale, si trova a fare i conti con il pregiudizio dei compagni di scuola, che deridono la sua innocente fede nel Natale.

L’emozione di incontrare Babbo Natale e la Befana

Ogni percorso si conclude con l'attesa udienza con Babbo Natale e la Befana, un momento di incontro magico dove i visitatori potranno raccontare i propri sogni natalizi e ricevere un dolce dono. Quest'anno, a rendere ancora più emozionante l'esperienza, è l’incontro con un piccolo extraterrestre, che interagisce con gli elfi e gli ospiti in un’atmosfera natalizia stellata, affascinato dalla grande energia che il Natale emana e diffonde nell'universo.

Biglietti e informazioni

I biglietti per accedere a Wonder Christmas Land sono disponibili a partire da 15 euro per i bambini (dai 12 mesi in su) e 20 euro per gli adulti. Per gli appuntamenti speciali della Grande Cerimonia (dal 26 al 29 dicembre), il costo è di 18 euro per i bambini e 23 euro per gli adulti. È possibile prenotare i biglietti e ottenere maggiori informazioni su www.wonderchristmasland.it o chiamando il numero +393296373342.

L'evento si terrà esclusivamente al coperto e l'accesso avverrà dalla Piazzetta dei Musicisti, nei pressi del castello. Ogni spettacolo ha una durata di circa due ore e gli orari sono consultabili sul sito ufficiale.