WTA 125 Florianópolis: Nicole Fossa avanza al secondo turno, bene Alves, Mladenovic e Stojanovic

La terra rossa di Florianópolis, in Brasile, ha visto una giornata intensa di tennis nel primo turno del torneo WTA 125, con risultati importanti per molte giocatrici in cerca di punti e gloria.

Nicole Fossa supera Semenistaia Nicole Fossa ha iniziato il torneo con una convincente vittoria contro la lettone Darja Semenistaia, imponendosi 6-3, 7-5. L’italiana ha dominato il primo set grazie a un servizio preciso e incisivo, lasciando poche opportunità all’avversaria. Nel secondo set, l’equilibrio ha regnato fino al 5-5, ma la Fossa ha preso il controllo grazie a un rovescio efficace e a colpi rapidi da fondo campo, che le hanno permesso di chiudere il match e accedere al secondo turno. Le altre partite del primo turno Carolina Alves : La padrona di casa brasiliana ha superato l’argentina Julia Riera con il punteggio di 7-5, 6-4, dimostrando solidità nei momenti chiave.

: La padrona di casa brasiliana ha superato l’argentina Julia Riera con il punteggio di 7-5, 6-4, dimostrando solidità nei momenti chiave. Kristina Mladenovic : La serba ha avuto la meglio in un’intensa battaglia contro la colombiana Emiliana Arango, chiudendo 7-6, 6-7, 6-1 dopo tre set molto combattuti.

: La serba ha avuto la meglio in un’intensa battaglia contro la colombiana Emiliana Arango, chiudendo 7-6, 6-7, 6-1 dopo tre set molto combattuti. Nina Stojanovic : Prestazione impeccabile della serba, che ha sconfitto nettamente la brasiliana Ana Candiotto con un 6-2, 6-1 senza appelli.

: Prestazione impeccabile della serba, che ha sconfitto nettamente la brasiliana Ana Candiotto con un 6-2, 6-1 senza appelli. Leolia Jeanjean : La francese ha battuto la russa Daria Lodikova 6-1, 7-6, dimostrando grande solidità nel primo set e freddezza nel tie-break del secondo.

: La francese ha battuto la russa Daria Lodikova 6-1, 7-6, dimostrando grande solidità nel primo set e freddezza nel tie-break del secondo. Oleksandra Oliynikova : L’ucraina ha dominato la russa Alevtina Ibragimova con un perentorio 6-4, 6-0, mostrando una forma smagliante.

: L’ucraina ha dominato la russa Alevtina Ibragimova con un perentorio 6-4, 6-0, mostrando una forma smagliante. Dryna Shymanovich: La bielorussa ha avuto la meglio sulla cilena Antonia Vergara Rivera con un doppio 6-3, mostrando un gioco potente e continuo. Prossimi scenari Con il passaggio di turno, le protagoniste di questa giornata si preparano a sfide ancora più dure. Tra i nomi da seguire, Nicole Fossa cercherà di continuare il suo cammino con prestazioni solide, mentre le beniamine di casa come Carolina Alves proveranno a infiammare il pubblico brasiliano.