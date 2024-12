Serie C Girone C: l'Altamura sfiderà il Cerignola al Monterisi, il Foggia giocherà contro il Messina al San Filippo

FRANCESCO LOIACONO - La diciottesima giornata di andata del Girone C di Serie C promette emozioni e scontri importanti per gli obiettivi stagionali delle squadre. Salvezza, promozione e piazzamenti in classifica saranno al centro delle sfide in programma.

Cerignola-Altamura (mercoledì 6 dicembre, ore 20:30, Stadio "Monterisi")

L’Altamura, galvanizzata dalla vittoria per 2-1 contro il Trapani al “San Nicola”, affronta il Cerignola, reduce da un pareggio 1-1 contro il Benevento al “Vigorito”.

Per l’Altamura, il match è cruciale per avvicinarsi alla zona salvezza, mentre il Cerignola cerca il successo per rimanere in corsa verso la promozione in Serie B. Una sfida che promette spettacolo, con entrambe le squadre alla ricerca di punti pesanti.

Messina-Foggia (sabato 7 dicembre, ore 17:30, Stadio "San Filippo")

Il Foggia, dopo l’1-1 casalingo contro il Crotone allo “Zaccheria”, ha bisogno di una vittoria per confermare il 14° posto in classifica e allontanarsi dalle zone calde.

Dall’altra parte, il Messina arriva con il morale alto grazie al successo per 2-1 contro la Turris al “Liguori” e cercherà di sfruttare il fattore campo per proseguire la scalata.

Taranto-Catania (domenica 8 dicembre, ore 17:30, Stadio "Iacovone")

Il Taranto, ferito dalla sconfitta 2-1 contro la Juventus Next Gen a Biella, ospita il Catania, che ha pareggiato 1-1 con la Cavese al “Massimino-Cibali”.

I padroni di casa cercheranno il riscatto per risalire in classifica, ma i siciliani, sempre ostici da affrontare, proveranno a strappare punti importanti per mantenere la loro posizione.

Giugliano-Monopoli (lunedì 9 dicembre, ore 20:30, Stadio "De Cristofaro")

Il Monopoli, dopo le recenti buone prestazioni, punta al secondo posto e per farlo dovrà superare il Giugliano, reduce da una pesante sconfitta per 3-0 contro il Sorrento al “Viviani”.

Gli uomini del Monopoli non possono permettersi passi falsi, ma il Giugliano vorrà riscattare l’ultimo risultato e rendere difficile la vita agli ospiti.

Una giornata cruciale

Con punti in palio fondamentali sia per la zona salvezza che per quella promozione, la diciottesima giornata del Girone C si preannuncia decisiva per molte squadre. I tifosi sono pronti a sostenere le loro squadre in queste sfide di grande intensità.