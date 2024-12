Splendido: 'Sp 109 Lucera-San Severo senza risorse e trasporti pubblici Sita San Giovanni Rotondo-Foggia in affanno, chiedo chiarezza'

La seconda interrogazione riguarda il potenziamento del servizio SITA sulla tratta San Giovanni Rotondo – Foggia. “La SITA Sud opera sulla tratta San Giovanni Rotondo - Foggia, garantendo un servizio essenziale per studenti, lavoratori e pendolari che si spostano quotidianamente; è particolarmente frequentata, con un carico di passeggeri che risulta spesso superiore alla capacità dei mezzi attualmente impiegati – prosegue Splendido - numerose segnalazioni degli utenti evidenziano situazioni di sovraffollamento degli autobus, soprattutto durante le fasce orarie di maggiore affluenza, che rendono difficoltoso l’accesso al servizio e penalizzano i pendolari”. Chiede “al governo della Regione Puglia, in qualità di ente coordinatore del sistema di mobilità, se la Regione è a conoscenza delle criticità segnalate dai passeggeri; quali misure intende adottare la Regione, in collaborazione con SITA Sud, per potenziare il servizio, in particolare nelle fasce orarie più frequentate, al fine di garantire mezzi adeguati alla domanda effettiva”.



Il consigliere della Lega ha rivolto due interrogazioni urgenti a risposta scritta al governo della Regione Puglia. Nella prima chiede una risposta politica ovvero “chiarimenti sulla destinazione dei fondi per il completamento della Strada Provinciale 109 Lucera-San Severo, considerando che quella strada rappresenta un’arteria strategica per la mobilità nel territorio della provincia di Foggia; che è nota per la sua pericolosità e la frequenza di incidenti, a causa della mancata messa in sicurezza e delle condizioni strutturali precarie”. Per il consigliere regionale, “non risulta chiara l’attuale disponibilità dei 27 milioni di euro che sembrano essere stati rimossi dalle assegnazioni FSC per il completamento della strada; la Regione Puglia ha la responsabilità di vigilare sulla corretta allocazione dei fondi destinati alle opere infrastrutturali”. Tale situazione di incertezza “solleva preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini e per il potenziale rallentamento dello sviluppo economico regionale – afferma ancora Splendido – per cui chiedo al presidente Emiliano quale sia la destinazione attuale dei fondi FSC originariamente previsti per il completamento della Strada Provinciale 109 Lucera-San Severo; quali azioni si intendono intraprendere per garantire il completamento e la messa in sicurezza della SP 109”.