70° Anno Accademico dell’Università del Salento: la celebrazione con Mattarella

LECCE - "L'Università per il Paese, il Paese per l'Università" è stato il tema centrale dell’inaugurazione del 70° anno accademico dell’Università del Salento, celebrata questa mattina presso il Centro Congressi del complesso Ecotekne. Un evento di grande rilevanza onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato con la sua partecipazione l’importanza strategica dell’Ateneo salentino nel panorama culturale e formativo italiano.

Ad aprire la cerimonia sono stati Enrico Greco, Presidente del Consiglio degli Studenti, e Danilo Migoni, Presidente della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo, seguiti dal discorso inaugurale del Rettore Fabio Pollice. Successivamente, la lectio magistralis di Massimo Bray, Direttore Generale di “Treccani” e Presidente della “Fondazione La Notte della Taranta”, ha arricchito ulteriormente l’evento.

GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, ha ricordato le radici popolari dell’Università del Salento:

“Tanti auguri all’Università del Salento: questi primi settant'anni sono stati affascinanti e pieni di storie bellissime, come quella della colletta tra i cittadini di Lecce per fondare la propria università. [...] Questo sogno realizzato non poteva non avere caratteristiche tutte salentine: una facoltà di medicina in cui chi si laurea è anche un po' ingegnere. [...] Auguri all’intera comunità che attorno alla sua università costruisce il proprio futuro.”

Il vicepresidente della Regione, Raffaele Piemontese, ha evidenziato l’impatto trasformativo dell’Ateneo sul territorio:

“Celebrare i 70 anni dell’Università del Salento significa rendere omaggio a un’istituzione che ha trasformato il nostro territorio e il Sud Italia, investendo nell’alta formazione e nella ricerca. [...] La Regione Puglia è orgogliosa di aver contribuito al percorso di UniSalento, rafforzando il ruolo dell’Ateneo come motore di crescita e innovazione.”

Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione e Formazione, ha messo in risalto il valore sociale del diritto allo studio:

“Insieme abbiamo scritto la pagina più bella del diritto allo studio in Puglia. [...] Da quasi 10 anni ricopro il ruolo di assessore e il mio impegno è sempre stato rivolto agli studenti, a chi aveva meno mezzi economici e a chi voleva investire sul proprio talento. [...] Stiamo facendo crescere la Puglia e con essa un mondo di diritti.”

Infine, l’assessore allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, ha sottolineato l'importanza storica e simbolica dell’Ateneo:

“L’Università del Salento nasce per volontà popolare che decise con fermezza di investire sul sapere, sulla conoscenza, sulla cultura. [...] La presenza del Presidente Mattarella oggi ci dice tanto sulla sua attenzione al nostro territorio e al Mezzogiorno intero.”

UN FUTURO DI ECCELLENZA

L’inaugurazione del 70° anno accademico dell’Università del Salento non è stata solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per guardare al futuro con ambizione. L’istituzione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia “MedTec”, frutto di una visione innovativa, rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione di un Ateneo all’avanguardia, capace di affrontare le sfide della contemporaneità e di essere un punto di riferimento per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio.

Un traguardo che celebra il passato ma guarda con fiducia al domani, rafforzando il legame tra l’Università, il territorio e l’intero Paese.