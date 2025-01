'La grande magia' a Bari dal 23 al 26 gennaio e poi Lecce e Foggia

info



Al cartellone della stagione teatrale del Comune di Bari "Altri Mondi" si aggiungono due eventi speciali: Il 14 febbraio Edoardo Prati porta in scena "Cantami d'amore" per uno speciale San Valentino a Teatro. Edoardo Prati, studente e influencer, racconta la letteratura e la musica che cantano d'amore, da Lucrezio a Battiato.



Il 25 e 26 febbraio sul palco del teatro Piccinni arriva Valerio Mastrandrea con "Migliore", testo dello sceneggiatore italiano Mattia Torre, scomparso nel 2019.

BARI - A quarant’anni dalla scomparsa di Eduardo De Filippo, Natalino Balasso e Michele Di Mauro portano in scena “La grande magia”, diretti da Gabriele Russo. Lo spettacolo arriva in Puglia a Bari al teatro Piccinni per la stagione “Altri Mondi” dal 23 al 26 gennaio (giovedì ore 19:30, venerdì ore 21, sabato ore 20, domenica ore 18) e poi tornerà a FEBBRAIO a Lecce martedì 25 alle 21 al teatro Apollo e a Foggia - teatro Umberto Giordano - il 26 e 27 (ore 21), sempre nell’ambito delle stagioni dei Comuni, organizzate in collaborazione con Puglia Culture.Quando andò in scena per la prima volta nel 1948, lo spettacolo non fu capito. «Ci fu quella resistenza – racconta Gabriele Russo – che sempre riscontra un grande artista quando prova a esplorare nuovi orizzonti. L’incomprensione del pubblico di allora rivela quanto questo testo sia intriso di profondità e capacità di raccontare, oggi, le nostre emozioni e incertezze.» Russo decide di portare in scena un testo dell’autore napoletano tra i meno conosciuti e rappresentati, che ha debuttato sul palcoscenico del Teatro Bellini, con le musiche e il progetto sonoro di Antonio Della Ragione, le scene di Roberto Crea. Al centro dell’opera, il confronto tra Calogero di Spelta, uomo ossessionato dal controllo, che tenta disperatamente di mettere in ordine una realtà sempre più sfuggente, e l’enigmatico illusionista Otto Marvuglia.