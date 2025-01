A Bari prima edizione da incorniciare per il Ciclocross La Montagnetta

BARI - Soddisfazione alle stelle in seno al sodalizio Sportogether per l’ottima riuscita a Bari città, nel quartiere di Japigia, del Ciclocross La Montagnetta, un evento inedito per il movimento ciclocrossistico sotto l’egida della Federciclismo Puglia.Questa particolare manifestazione voleva essere in primis un banco di prova con il ciclocross che ha animato alla grande e a suon di pedalate il Parco Ecopoli che, in passato, era una discarica abusiva e in seguito bonificata. Adesso è diventata una meravigliosa palestra a cielo aperto ospitando una gara che sicuramente troverà ospitalità in qualche circuito di richiamo a partire dal prossimo inverno (Puglia Cross o Mediterraneo Cross).Il 29 dicembre scorso si è tenuta la prima edizione su un percorso tecnico e costellato di salitelle e piccole discese, oltre ad angoli a gomito, scalinate e contropendenze, trovando il gradimento dei partecipanti che hanno raggiunto Bari anche dalle regioni limitrofe (Campania e Basilicata).A mettersi in evidenza per la conquista del primato di categoria Riccardo Ancona (Maestri Mtb Martina) tra i G6, Christian Bufano (Fusion Bike) tra gli esordienti secondo anno, Ivan Mastromatteo (Fusion Bike) tra gli allievi primo anno, Adam Mohamed Abdelsamad (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli allievi secondo anno, Mirco Sasso (Salus Guerciotti CX) tra gli juniores, Andrea Mario Marino (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli under 23, Leonardo Santeramo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli élite uomini, Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) tra le donne élite, Veronica Improta (Federal Team Bike) tra le master donna 5, Antonio Morè (Team Preview Sei Sport) tra gli élite sport, Stefano Lisi (Chialà Cycling Team Locorotondo) tra i master 2, Cosimo Cattedra (Team Preview Sei Sport) tra i master 3, Fabrizio Iaccarino (Team Bike Vincenzo Elefante) tra i master 4, Ernesto Angelini (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) tra i master 5, Francesco Masullo (Movicoast Sport e Turismo) tra i master 6, Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) tra i master 7 e Ferdinando Panagrosso (Federal Team Bike) tra i master 8.A questo link Cx La Montagnetta (Bari 2024) i momenti salienti della giornata con il montaggio di LCP Video, il commento e le interviste dello speaker Giulio Carbone a Rita Ostello e Andrea Leogrande (in rappresentanza del comitato organizzatore Sportogether), Tommaso Depalma (presidente regionale FCI Puglia), Sabino Piccolo (consigliere regionale FCI Puglia), Francesco Ventrella (consigliere al Municipio 1 di Bari), Angela Perna (consigliere al comune di Bari) e Pietro Petruzzelli (assessore allo sviluppo locale e alla blu economy per il comune di Bari).Le classifiche complete in tutte le categorie sono disponibili su Tempogara (Icron) a questo link https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20243886