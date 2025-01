Bari, torna la Befana solidale dell'ASI

BARI - Nell’ambito del tour nazionale organizzato da Automotoclub Storico Italiano (ASI) con il patrocinio del Comune di Bari - assessorato alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile e giunto quest’anno alla settima edizione, la Old Cars Club e il Porsche Club Puglia organizzano per lunedì 6 gennaio il raduno di auto e moto “La Befana dell’ASI”.Tanti appassionati, in abito da Babbo Natale, Befana e clown, a bordo delle loro auto e moto storiche, porteranno doni e calze a bambini, famiglie e anziani in difficoltà in segno di solidarietà.Tra le collaborazioni avviare da ASI Solidale a livello nazionale, si segnala quella con l’associazione Teniamoci per mano onlus, che dal 2010 si prende cura dei bambini, delle famiglie e degli anziani sofferenti attraverso attività di clownterapia.Di seguito il percorso a tappe previsto durante la mattinata di lunedì:- alle ore 9.30: ritrovo in piazza Libertà (ex piazza Prefettura)- alle ore 10: sosta delle vetture e percorso a piedi in direzione via santa Teresa delle Donne 8, a Bari vecchia, presso la Casa famiglia della cooperativa Lavoriamo Insieme- intorno alle ore 11.30: spostamento delle vetture da piazza Prefettura verso via Barisano da Trani 15, al San Paolo, presso l’associazione Incontra.All’iniziativa parteciperà l’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile Carla Palone.