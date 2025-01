Acquaviva delle Fonti accoglie il 2025 con il Gran Concerto di Capodanno

Domenica 5 gennaio, alle 20:30 nel Teatro Sebastiano Arturo Luciani, il Festival Opera de Mari di Acquaviva delle Fonti saluta il 2025 con la nona edizione del Gran Concerto di Capodanno. Una serata speciale per accogliere il nuovo anno con lirica, balletto e musica sinfonica, riprendendo il tradizionale spirito romantico dei grandi concerti di Capodanno. A dirigere l'Orchestra Filarmonica Pugliese sarà il maestro Giuseppe Bini, accompagnato dal soprano Natalizia Carone e dal tenore Dario Di Vietri. A impreziosire ulteriormente la serata, la Compagnia AltraDanza porterà sul palco le coreografie di Domenico Iannone, sulle musiche della Suite dal balletto “Il lago dei cigni” di Tchaikovsky. Condurranno la serata Paola Scalera e Carlo Milano, che guideranno il pubblico alla scoperta di un programma ricco e coinvolgente.

Oltre alla grande proposta artistica, anche quest’anno il Festival Opera de Mari dedica una parte della sua attenzione alla solidarietà. In occasione dei quaranta anni della Casa Famiglia San Francesco di San Giovanni Rotondo, il concerto diventa un'opportunità per sostenere le sue importanti iniziative in favore di chi ha bisogno. Il primo premio della lotteria solidale sarà una creazione del pittore Cuber, artista ospite della serata.Il Festival Opera de Mari nasce con l’idea di celebrare la tradizione musicale di Acquaviva delle Fonti, città da sempre riconosciuta per il suo legame con la musica, sia per la sua famosa banda musicale, sia per aver dato i natali a numerosi musicisti di prestigio. La realtà, ideata dal soprano Natalizia Carone, dal pianista, compositore e direttore d’orchestra Giuseppe Bini, e dall’imprenditore Giuseppe Solazzo, ha datovita a un progetto itinerante che unisce la cultura pugliese a quella internazionale, rafforzando il legame tra musica, arte e territorio.I biglietti per il Gran Concerto di Capodanno 2025 sono disponibili in prevendita diretta all'Info-Point Turistico di Acquaviva delle Fonti, in piazza Maria SS. di Costantinopoli 16 (Telefono: 3923369394), oppure online sulla piattaforma Eventbrite, al seguente link: