Aeroporti di Puglia chiude il 2024 con oltre 10 milioni di passeggeri: un risultato storico

BARI – Il 2024 è stato un anno decisivo per Aeroporti di Puglia, che ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 10 milioni di passeggeri. Un risultato che segna una vera e propria pietra miliare per il sistema aeroportuale pugliese, con un totale di 10.701.869 passeggeri transitati negli scali di Bari, Brindisi e Foggia, segnando un incremento del 10,6% rispetto ai 9.678.495 del 2023.

Nel dettaglio, l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari ha registrato 7.259.979 passeggeri, quello di Brindisi ha visto il passaggio di 3.379.741 persone, mentre l’aeroporto Gino Lisa di Foggia ha visto transitare 62.149 passeggeri.

Il commento del Presidente Antonio Maria Vasile

"Chiudere il 2024 con oltre 10 milioni di passeggeri – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – significa non solo raccogliere i frutti del lavoro fatto in questi anni, ma anche scattare una fotografia che mai avremmo immaginato di poter fare nel 2024. Un traguardo del genere pensavamo di raggiungerlo in tempi più lunghi, soprattutto a causa della pandemia. Invece, lo scorso anno abbiamo suggellato un momento storico per Aeroporti di Puglia e per il sistema aeroportuale della nostra regione".

Vasile ha sottolineato come questo risultato confermi la centralità della Puglia come destinazione turistica e hub strategico per il Sud Italia. Il successo, ha spiegato, è il frutto di "un investimento in infrastrutture moderne, una diversificazione delle rotte e un costante miglioramento dei servizi".

Un anno di crescita continua

Nel dettaglio, l’aeroporto di Bari ha visto un incremento del 12,4% rispetto al 2023, con 7.259.979 passeggeri, di cui 3.824.228 internazionali (+22,2%) e 3.435.751 nazionali (+3%). Il Salento di Brindisi ha raggiunto 3.379.741 passeggeri, in crescita del 6,7%, mentre l’aeroporto di Foggia ha chiuso l’anno con una performance brillante, registrando un aumento del 28,1% con 62.149 passeggeri.

Un successo collettivo

"Questo risultato senza dubbio ci spinge a continuare a lavorare con impegno e visione per rendere i nostri aeroporti sempre più efficienti, sostenibili e competitivi a livello internazionale", ha concluso Vasile. Il 2024 si è inoltre contraddistinto come l’anno del 40° anniversario di attività di Aeroporti di Puglia, una realtà che ha dimostrato una grande capacità di adattamento alle sfide del mercato, anche in un periodo di incertezze globali.