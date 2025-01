'Verba manent – Canto per Ennio De Giorgi' al Teatro Paisiello di Lecce: uno spettacolo sold out per celebrare i 70 anni di UniSalento

LECCE - Domenica 12 gennaio alle ore 20, il Teatro Paisiello di Lecce (via Giuseppe Palmieri 83) ospiterà lo spettacolo teatrale “Verba manent – Canto per Ennio De Giorgi”, scritto e interpretato da Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno. L’evento, organizzato in occasione dei 70 anni dell’Università del Salento, è già sold out.Lo spettacolo celebra la figura straordinaria di Ennio De Giorgi, matematico di fama internazionale e uomo di profonda umanità, nato a Lecce nel 1928. Attraverso il linguaggio universale del teatro, Pugliese e Saccomanno raccontano la vita, le teorie e l’impegno civile di questo genio, la cui capacità di conciliare complessità teorica e semplicità espressiva continua a ispirare il mondo accademico e non solo.La prima assoluta di Verba manent si tenne due anni a Lecce in occasione della Notte dei ricercatori. Il successo dello spettacolo ha spinto l'Università del Salento a riproporlo per chi all'epoca non fosseriuscito a vederlo. Si tratta di un progetto di cui l'Ateneo va orgoglioso, perché alla sua elaborazione hanno partecipato docenti e ricercatori come Luigi Ambrosio, Giuseppe Buttazzo, Annamaria Cherubini, Antonio Leaci ed Elisabetta Mangino.L’opera esplora i tratti distintivi di De Giorgi, definito “uno spirito puro” per la sua capacità unica di rendere accessibili concetti complessi, mantenendo sempre una profonda connessione con i valori umani.Tra gli aneddoti che scandiscono il racconto emerge l’incontro con il matematico Renato Caccioppoli, che, durante una lezione, rivolgendosi al giovane neo-laureato Ennio De Giorgi, disse:“Non c’è nulla di più barbaro di uno spirito puro”. Subito dopo aggiunse: “Mi pare che lei sia un’eccezione”, aprendo un dialogo che avrebbe segnato l’inizio di un percorso straordinario.Come affermava lo stesso De Giorgi: “La scienza senza la sapienza è nulla”, una frase che racchiude l’essenza del suo approccio alla conoscenza, capace di coniugare teoria matematica e profonda umanità.Per chi desidera approfondire la costruzione di uno spettacolo che ha saputo aprire nuovi mondi agli attori stessi e agli spettatori, nella giornata di oggi sarà possibile contattare Fabrizio Saccomanno per un’intervista esclusiva.