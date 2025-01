Al via i 'Martedì della Pace' a Bari: un viaggio tra Costituzione e cittadinanza

BARI – Prenderanno il via domani, martedì 14 gennaio, i «Martedì della Pace», un ciclo di incontri dedicato alla riflessione e al dibattito sui temi della pace, organizzato dal Comune di Bari in collaborazione con l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). L’evento inaugurale si terrà alle ore 17:30 nella sala della ex Tesoreria a Palazzo di Città e sarà incentrato sulla Costituzione italiana, il cui articolo 11 proclama uno dei principi fondamentali e immutabili: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Gli ospiti dell’incontro inaugurale

Protagonisti del primo appuntamento saranno il prof. Nicola Colaianni, magistrato e costituzionalista, e la prof.ssa Licia Positò, attivista del «Gruppo Educhiamoci alla Pace». Il dibattito sarà introdotto e moderato dal giornalista Nicola Signorile, membro della segreteria provinciale dell’ANPI di Bari. L’incontro promette di offrire spunti di riflessione sul significato della pace come progetto universale e sulla necessità di riaffermare i valori della nostra Carta costituzionale in un’epoca segnata da conflitti globali.

Dieci incontri per educare alla pace

L’iniziativa prevede un totale di dieci incontri, che si terranno ogni martedì fino a maggio. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini, in particolare gli studenti, sull’importanza della pace e del pacifismo. Gli incontri coinvolgeranno esperti di rilievo nazionale, che approfondiranno il tema della pace sotto vari aspetti: storico, giuridico, scientifico e sociologico.

L’evento si inserisce in un contesto particolarmente significativo per la città di Bari, che si è autoproclamata «città operatrice di pace» e «città denuclearizzata», grazie a una delibera del Consiglio comunale. L’iniziativa si propone di riaffermare questi valori in un momento storico caratterizzato da crescenti conflitti dentro e fuori l’Europa, nonché dalle minacce legate all’uso delle armi nucleari.

Un omaggio all’80º anniversario della Resistenza

Di particolare rilevanza è il fatto che l’iniziativa coincida con l’80º anniversario della Resistenza, un momento cruciale che ha segnato la nascita della Repubblica italiana. La Resistenza rappresenta la matrice storica e ideale dell’Italia democratica, un tema che sarà al centro di molte delle riflessioni proposte nei «Martedì della Pace».

L’importanza dell’educazione alla cittadinanza

Questa serie di incontri, definita come «dieci lezioni di cittadinanza», nasce dall’esigenza di sensibilizzare la comunità sull’importanza di costruire un futuro basato sul dialogo, il rispetto reciproco e la convivenza pacifica. Un progetto che rafforza l’identità di Bari come città simbolo di pace e democrazia, offrendo un’opportunità di crescita culturale e civile per tutte le generazioni.