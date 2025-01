Al via la nuova stagione del Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle

BARI - Dopo la pausa natalizia, il Teatro Comunale Rossini è pronto a riaprire le sue porte al pubblico con un nuovo, esilarante spettacolo della rassegna teatrale ideata con Puglia Culture. Ad inaugurare il nuovo anno, la sera di giovedì 9 gennaio, sarà lo spettacolo Nessuno è perfetto, brillante tragicommedia di e con Maurizio Micheli, affiancato in scena da Elisabetta Mandalari.

La vicenda si svolge in una modesta pensione di una città di provincia durante una notte storica: quella del 9 luglio 2006, quando l’Italia del calcio conquistò il titolo di Campione del Mondo. Ed è proprio in questa cornice che si intersecano le vite dei due protagonisti, due personaggi profondamente diversi. Lui è un attore di scarso successo, un uomo che trasuda stereotipi ed è intriso di ideali appartenenti al classico "maschio italiano", che decide di rinunciare alla partita finale del campionato mondiale pur di tentare un corteggiamento serrato (e maldestro) ai danni di lei. Lei è una giovane donna dell’Est Europa, esperta di moda e interessata solo a trascorrere una piacevole serata in compagnia di nuovo, simpatico amico italiano. L’interazione tra i due si trasforma ben presto in un confronto tragicomico che mette a nudo fragilità e pregiudizi: lui, macho e sicuro di sé, si ritrova spiazzato di fronte alla furbizia e all’intelligenza di lei, pronta a dargli filo da torcere. Dialoghi vivaci e situazioni al limite dell’assurdo guideranno lo spettatore attraverso una narrazione coinvolgente, che ironizza sulle dinamiche di genere, sui preconcetti e sull’egocentrismo di un uomo che incarna alla perfezione le contraddizioni dell’italianità.

Con una miscela equilibrata di ironia e riflessione, Nessuno è perfetto offre uno spaccato pungente e attuale sulle relazioni umane, trascinando il pubblico in una storia che diverte e, al tempo stesso, invita a meditare sulle debolezze e insicurezze del vivere quotidiano.

La sera dello spettacolo, alle ore 18:30, il foyer del teatro ospiterà un incontro speciale con l’autore Maurizio Micheli. All’evento, moderato da Myriam Saputo, parteciperà anche il Consigliere Delegato alla Cultura, Lucio Romano, che porterà un saluto alla cittadinanza e contribuirà ad arricchire il dialogo con il pubblico.

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Teatro Comunale Rossini durante seguenti orari:

• Lunedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00;

• Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00;

• La sera dello spettacolo, dalle ore 18:30.





Oltre che al botteghino, i biglietti sono disponibili nei punti vendita Vivaticket e online su www.teatropubblicopugliese.it