Andria, esplosione di un grosso petardo danneggia una palazzina: evacuate sei famiglie

ANDRIA - Notte di Capodanno movimentata ad Andria, dove un grosso petardo, dalla potenza paragonabile a una bomba, ha provocato danni significativi a una palazzina di proprietà dell’Arca Puglia, l’agenzia regionale per la casa e l’abitare. L’edificio, situato in via Giovinazzo nel quartiere San Valentino, è stato colpito da una violenta deflagrazione che ha costretto all’evacuazione sei famiglie.

I danni causati dall’esplosione

La potenza dell’esplosione ha lesionato il pannello di coibentazione dell’immobile e ha divelto il portone d’ingresso. L’evacuazione è stata disposta a scopo precauzionale, poiché le condizioni strutturali della palazzina, recentemente ristrutturata, devono ora essere verificate dai tecnici dell’Arca Puglia.

Valutazioni sulla sicurezza

Gli esperti eseguiranno un’attenta analisi della staticità dell’edificio per determinare se le famiglie potranno rientrare nelle loro abitazioni. Fino ad allora, i nuclei familiari evacuati sono stati assistiti dagli operatori del 118 di Andria e Bari, che hanno fornito supporto durante le operazioni di sgombero.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per accertare le circostanze dell’accaduto e individuare eventuali responsabili.