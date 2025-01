Miss Italia, il 5 gennaio l'inaugurazione del tour pugliese

MOLFETTA - Nel magico clima delle festività natalizie, il nuovo anno porta con sé anche l'inizio del tour 2025 di Miss Italia nella nostra regione. La prima selezione provinciale del concorso, di cui la Carmen Martorana Eventi è esclusivista per Puglia e Basilicata, si terrà domenica 5 gennaio, alle ore 18.00, nella lussuosa e romantica location di Regia Domus Borgo Sette Torri a Giovinazzo.Nel corso della serata sarà anche presentato il Calendario Top Fashion Model 2025, iniziativa benefica in favore della Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat di cui è presidente Michele Ciniero. Per lo shooting fotografico del calendario, realizzato proprio nella villa signorile dell'imprenditore Francesco De Gennaro, l'organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, stylist Via della Spiga Milano e Atelier Miss and Lady, con i preziosi di Decaro Gioielli e gli occhiali di Ottica Invista Giovinazzo; hair style di Art Decò Parrucchieri e Petrucelli Parrucchieri, make up di Arkè Scuola di Estetica e acconciatura.Foto firmate da Vito Bozza, Francesco Ottomaniello e Rocco Caliandro, video di backstage di Toni Argentieri.: 3475492473Si ringrazia Ufficio Moda Italia, Farmacia Del Prete Giovinazzo, Istituto Orion Molfetta, Metals Recyclin Barletta