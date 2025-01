Bari avvolta dalla nebbia: così inizia il 2025

BARI - La città disi è svegliata questa mattina avvolta in un denso strato di, che ha regalato un'atmosfera suggestiva ma anche insolita per il primo giorno del 2025. Il fenomeno ha interessato tutta la città, con visibilità ridotta soprattutto nelle prime ore del mattino.

Le previsioni meteorologiche

Secondo le rilevazioni di Meteo.it, la giornata sarà caratterizzata da:

Nebbia fitta al mattino , che si diraderà con il passare delle ore;

, che si diraderà con il passare delle ore; Cielo sereno al pomeriggio , con temperature gradevoli;

, con temperature gradevoli; Cielo poco nuvoloso o velato in serata.

Le temperature registreranno una minima di 5°C intorno all'una di notte e una massima di 14°C prevista per le ore 14.

Un avvio di anno tranquillo

La nebbia, pur creando qualche disagio alla viabilità nelle prime ore del mattino, non ha impedito ai baresi di godersi il primo giorno del nuovo anno. Nel corso del pomeriggio, il miglioramento delle condizioni atmosferiche e il ritorno del bel tempo renderanno la giornata ideale per una passeggiata o per godersi le prime ore del 2025 all’aperto.