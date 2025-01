Aqp: possibili disagi nel quartiere San Paolo del Comune di Bari

BARI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Bari. I lavori riguardano la realizzazione di nodi tra condotte idriche propedeutici al risanamento della rete idrica nel Quartiere San Paolo.Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 15 gennaio 2025 nelle seguenti vie del quartiere San Paolo di Bari: via Gaetano Granieri, via Baresano da Trani, via Giacomo Pugliese, via Andrea Miglionico, via Giulio Cozzoli, via Filippo Cifariello, via Saverio Altamura, via Ludwig Van Beethoven e via Corrado Giaquinto.La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 18:00.Si specifica che nell’intero quartiere San Paolo si potrebbero verificare abbassamenti di pressione.Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.