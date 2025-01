Novoli, al via la prima edizione del Gran Ballo del Fuoco

NOVOLI - Sabato 11 gennaio 2025, alle ore 20, la Società di Danza - Circolo Pugliese insieme a tutta la rete nazionale dei circoli della Società di Danza organizza la prima edizione del Gran Ballo del Fuoco in abiti storici con la direzione artistica di Assunta Fanuli.I Gran Balli ottocenteschi hanno un carattere celebrativo e sfarzoso; il Gran Ballo del Fuoco apre i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate il sabato che precede i giorni della Festa.L'Ottocento è stato un secolo di grandi cambiamenti sociali, il secolo in cui la danza di corte è diventata danza di società e si è estesa sempre più a tutte le fasce sociali. In tutta Europa, fino nelle più remote province, l'economia si muoveva, la società diventava complessa e la vita culturale sempre più attiva.Nello studio degli eventi storici, delle evoluzioni sociali ed in particolare dei balli di società, documentati da innumerevoli manuali di danza, ritroviamo la pluralità della partecipazione alla vita pubblica attraverso occasioni pubbliche sia laiche che religiose.La piazza sarà come una grande sala da ballo all’aperto con le luminarie come cornice. Un appuntamento nazionale cui parteciperanno danzatori provenienti da altre città italiane, com’è nello spirito della Società di Danza.L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Lo Specchio delle Arti APS e con la consulenza di Assunta Fanuli Atelier Artistico.