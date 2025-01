Ariano Irpino: arrestati due giovani per furto d'auto pluriaggravato

ARIANO IRPINO - Hanno rubato un'auto e, per sfuggire alla cattura, si sono lanciati dal veicolo in movimento per poi tentare la fuga nei boschi. Tuttavia, dopo una lunga ricerca, i responsabili sono stati fermati dalla Polizia di Ariano Irpino.

Ieri, il gip di Benevento, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per due giovani provenienti dalla provincia di Foggia, accusati di concorso in furto pluriaggravato. Un terzo complice, minorenne, è stato denunciato a piede libero.

I dettagli dell’operazione

I fatti risalgono a martedì scorso, quando al commissariato di Ariano Irpino è stata segnalata la sottrazione di un'Alfa Romeo Stelvio a Grottaminarda. Immediatamente, una pattuglia si è posizionata lungo la Strada Statale 90 e ha intercettato il veicolo rubato nei pressi di Savignano Scalo. Gli occupanti, nel tentativo di sfuggire alla cattura, si sono gettati dall’auto in corsa, finendo nel dirupo sottostante, e si sono nascosti nei boschi circostanti.

La cattura

Le ricerche, rese difficili dalla fitta vegetazione e dai terreni impervi, sono proseguite per tutta la notte. La mattina seguente, i tre fuggitivi sono stati individuati e bloccati. I due maggiorenni sono stati trovati ancora in possesso di dispositivi elettronici ad alta tecnologia utilizzati per il furto di automobili, strumenti che sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine.