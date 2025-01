Lecce, anche nell’Arcidiocesi è pronta a partire la Philadelphia Junior Cup - Keep Racism Out 2025

LECCE - Parte il torneo di calcio a 7 per gli Oratori e Parrocchie della Provincia di Lecce. Il mancato rinnovo della sponsorizzazione del Campionato di Serie A da parte di TIM ha concluso il percorso, dopo undici anni, della Junior TIM Cup. La Lega Serie A ha creduto e crede fermamente nel progetto e ha lavorato in questi mesi per coinvolgere i suoi partner per proseguire il percorso con il CSI.Il progetto, quindi, si è rinnovato con la collaborazione con Lega Serie A e Philadelphia, marchio di Mondelēz International, per il progetto “Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out”. La Philadelphia Junior Cup riprende e ribadisce con ancora più forza la campagna di Lega Serie A “Keep Racism Out”, che ha come obiettivo di diffondere un messaggio di rispetto, inclusione, prevenzione e contrasto ad ogni forma di discriminazione. Dal punto di vista operativo è previsto il torneo di calcio a 7, riservato a ragazzi e ragazze Under 14, ed alcune attività educative e valoriali, al momento in fase di definizione, che coinvolgeranno gli oratori partecipanti. (partecipazione ad una partita casalinga dell'US LECCE, incontro con il campione dell'US LECCE, visita al Via del Mare, ecc).Nell'attesa della circolare ufficiale con regolamento e modulistica di iscrizione e partecipazione che sarà disponibile nelle prossime settimane, è attivo un modulo di pre-adesione online alla fase oratoriale del Comitato Provinciale CSI Lecce della Philadelphia Junior Cup - Keep Racism Out 2025.E’ possibile formalizzare la pre-adesione cliccando al seguente link https://forms.gle/naopbnKzUFYgmmCh7 .«Valori che creano valore. Iniziative come quelle della Philadelphia Junior Cup, ci permettono di fermarci e riflettere insieme ai ragazzi su tematiche che favoriscono la crescita di un atleta, di un uomo – ha dichiarato Sabina Tondo - presidente provinciale del CSI LECCE. Conoscere e fare proprio il valore dell’umiltà, dell’impegno, del sacrificio, della lealtà e del rispetto verso il prossimo, favoriscono e aumentano la possibilità di successo, perché rendono l’individuo resiliente e lo predispongono a importanti traguardi».Le squadre partecipanti (CALCIO A 7 - UNDER 14) dovranno essere in regola con l’affiliazione al CSI Lecce per la stagione sportiva in corso. A tal proposito i costi di partecipazione sono gratuiti, ma occorre effettuare affiliazione dell'Oratorio/Parrocchia al costo di 100 euro e tessera ordinaria atleta e dirigente per 8 euro cad.Per qualunque domanda o informazione potete contattare Marco Calogiuri, all’indirizzo email: lecce@csi-net.it o al numero 376.0173699.