Arpal aderisce a 'INPS in rete per l’inclusione': si rafforza il sostegno alle vittime di violenza

Venerdì 31 gennaio h 10.30: conferenza stampa di presentazione del protocollo d’intesa valido per i territori di Lecce, Brindisi e Taranto





LECCE - Si allarga la collaborazione tra istituzioni per sostenere le donne vittime di violenza: Arpal Puglia aderisce al progetto "INPS in rete per l’inclusione - Linea di azione a favore delle donne vittime di violenza".





La sottoscrizione del protocollo d’intesa - alla presenza dei direttori provinciali INPS di Lecce, Brindisi e Taranto e della Consigliera Nazionale di Parità - si terrà venerdì 31 gennaio, alle ore 10.30, presso la sala conferenze della Regione Puglia in viale Aldo Moro a Lecce.





Interverranno:

- Gianluca Budano, direttore generale Arpal Puglia;

- Luigi Mazzei, dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego Ambiti di Lecce e Brindisi-Taranto

- Giuseppe Garrisi, direttore provinciale INPS Lecce

- Rosanna Levari, direttore provinciale INPS Taranto

- Salvatore Saracino, direttore provinciale INPS Brindisi

- Filomena D’Antini, Consigliera nazionale di Parità