Australian Open: finale amara per Bolelli e Vavassori nel doppio, trionfa Madison Keys tra le donne

FRANCESCO LOIACONO - Alla Rod Laver Arena di Melbourne, la finale del doppio maschile degli Australian Open ha visto Simone Bolelli e Andrea Vavassori arrendersi al finlandese Harri Heliövaara e al britannico Henry Patten. Dopo una battaglia durata 3 ore e 4 minuti, il match si è concluso con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3 in favore della coppia finlandese-britannica.

La partita

Il primo set ha visto gli italiani eccellere al servizio e mantenere alta la concentrazione. Dopo un equilibrato botta e risposta, è stato necessario il tie-break, dove Bolelli e Vavassori si sono imposti con precisione, strappando il set per 7-6.

Nel secondo set, l’equilibrio ha dominato fino al 6-6, con entrambe le coppie impeccabili nei propri turni di battuta. Tuttavia, nel tie-break, Heliövaara e Patten hanno fatto la differenza grazie a una serie di pallonetti ben piazzati, portando a casa il set per 7-6.

Nel terzo e decisivo set, la coppia finlandese-britannica ha alzato il livello del gioco. Con rovesci efficaci e colpi lungolinea precisi, Heliövaara e Patten sono riusciti a prendere il controllo del match, chiudendo il set per 6-3 e conquistando così il titolo.

Madison Keys trionfa tra le donne

Tra le donne, la statunitense Madison Keys ha ottenuto il suo primo titolo in un torneo del Grande Slam, vincendo in finale contro la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-5 in 2 ore e 2 minuti.

La Keys ha dominato il primo set grazie alla solidità del suo servizio e a un gioco aggressivo da fondo campo. Sabalenka, però, ha risposto con determinazione nel secondo set, portandolo a casa per 6-2.

Il terzo set è stato un’emozionante altalena di emozioni: la Keys ha mantenuto la calma nei momenti decisivi, strappando il break nel finale e chiudendo il match con un 7-5.

Per la Sabalenka, si tratta della prima sconfitta del 2025, che interrompe una striscia di 11 vittorie consecutive, mentre per Madison Keys questa vittoria rappresenta un traguardo storico nella sua carriera.

Un’edizione degli Australian Open che, ancora una volta, ha regalato emozioni e grandi sfide sul palcoscenico del tennis mondiale.