Serie A: Il Napoli ribalta la Juve e vola in vetta alla classifica

Ssc Napoli fb

NAPOLI - Grande prova di carattere del Napoli di Antonio Conte, che conquista una vittoria in rimonta contro la Juventus per 2-1, balzando in testa alla classifica di Serie A. Allo stesso tempo, la squadra bianconera, guidata da Thiago Motta, subisce la prima sconfitta stagionale in campionato.Il match, giocato in un clima di alta tensione e aspettative, si sblocca al 43’, quando Kolo Muani approfitta di un’incertezza difensiva del Napoli per portare in vantaggio la Juventus con un preciso destro. Gli azzurri, però, non si scompongono e rientrano in campo nel secondo tempo con maggiore determinazione.La rimonta partenopea inizia al 57’, quando Anguissa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova il gol del pareggio con un colpo di testa potente e preciso, che batte l’incolpevole portiere bianconero. Il Napoli, spinto dall’entusiasmo del pubblico e da un ritmo sempre più alto, continua a pressare e al 69’ completa il sorpasso. Lukaku, glaciale dal dischetto, trasforma il rigore concesso per un fallo di Bremer su Osimhen, facendo esplodere il “Maradona”.Nonostante i tentativi della Juventus nel finale, il Napoli si difende con ordine e porta a casa tre punti fondamentali, confermando la propria candidatura al titolo.La sconfitta segna una battuta d’arresto per la Juventus di Thiago Motta, imbattuta fino a questo momento in campionato, ma conferma anche la forza di un Napoli che non vuole più fermarsi.