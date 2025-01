Serie C, Girone C: il Cerignola batte il Potenza 2-1 e vola in vetta alla classifica

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola conquista una vittoria preziosa al "Viviani" di Potenza, superando i padroni di casa per 2-1 nella 24ª giornata del Girone C di Serie C. Un successo sofferto e arrivato nei minuti di recupero, che permette ai pugliesi di consolidare il primo posto in classifica con 45 punti, staccando proprio il Potenza, ora quarto con 42 punti.

Primo tempo vivace e ricco di emozioni

L'incontro si accende fin dai primi minuti. Al 3’, il Cerignola sfiora subito il vantaggio con D’Andrea, ma la sua conclusione non trova fortuna. I lucani rispondono al 10’ con Rosafio, che sfiora il gol con un tiro pericoloso.

Il match si sblocca al 16’: Salvemini, su calcio di punizione, realizza una rete di pregevole fattura, portando avanti il Cerignola. Gli ofantini cercano il raddoppio al 25’ con Russo, ma la sua conclusione finisce fuori di poco.

Al 31’, il Potenza trova il pareggio: Rosafio, con una conclusione potente e precisa da fuori area, riporta il risultato in equilibrio. La squadra di casa sfiora il sorpasso al 41’ con Caturano, che non riesce a concretizzare da posizione ravvicinata. Allo scadere del primo tempo, il Cerignola va vicino al gol con Salvemini, ma Verrengia salva sulla linea, chiudendo la prima frazione sull’1-1.

Secondo tempo equilibrato fino al colpo decisivo

Nella ripresa, entrambe le squadre continuano a creare occasioni senza riuscire a concretizzarle. Al 3’, Caturano manca di precisione su un tentativo di destro, mentre un minuto dopo Capomaggio del Cerignola, di testa, non riesce a indirizzare il pallone in porta.

I pugliesi sfiorano nuovamente il vantaggio al 10’ con Visentin, ma il suo tentativo non va a buon fine. Poco dopo, Caturano spreca un’altra occasione importante per il Potenza, confermando un secondo tempo ricco di errori sotto porta.

Nel finale, entrambe le squadre cercano il colpo decisivo: Verrengia, al 20’, va vicino al vantaggio per i lucani, mentre al 36’ Salvemini sfiora la doppietta, mandando di poco a lato.

La svolta arriva al 91’: su un perfetto assist di Capomaggio, Martinelli si coordina e con un tocco al volo di sinistro insacca il pallone in rete, regalando al Cerignola una vittoria fondamentale.

La classifica

Con questo successo, il Cerignola consolida il primato con 45 punti, mentre il Potenza resta fermo a quota 42, in quarta posizione. La corsa al vertice del Girone C si fa sempre più avvincente, con i pugliesi che continuano a dimostrare solidità e capacità di colpire nei momenti decisivi.

Prossimo appuntamento per entrambe le squadre sarà decisivo per mantenere alte le ambizioni in un campionato che si conferma equilibrato e combattuto fino all’ultimo.