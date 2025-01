Australian Open: Sinner e Sonego agli ottavi, Musetti e Paolini eliminati, bene il doppio misto azzurro

janniksin Ig

Sinner vola agli ottavi: quarta volta in carriera

MELBOURNE – Proseguono gli, il primo torneo del Grande Slam della stagione, in corso sui campi di Melbourne. Nella giornata odierna si è concluso il terzo turno dei tabelloni di singolare maschile e femminile, con risultati alterni per gli atleti italiani.

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, continua il suo brillante percorso a Melbourne. L’altoatesino ha superato agevolmente l’americano Marcos Giron con un netto 6-3, 6-4, 6-2 in due ore esatte di gioco. Con questa vittoria, Sinner raggiunge gli ottavi di finale degli Australian Open per la quarta volta in sei partecipazioni.

Sonego brilla e si qualifica per gli ottavi

Grande prestazione anche per Lorenzo Sonego, che ha battuto l’ungherese Fabian Marozsan in quattro set: 6-7, 7-6, 6-1, 6-2 in oltre tre ore di battaglia. Sonego, in gran forma, sfiderà agli ottavi lo statunitense Learner Tien, vincitore sul francese Corentin Moutet con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-3.

Musetti e Paolini si fermano al terzo turno

Non ce l’ha fatta Lorenzo Musetti, che si è arreso in quattro set all’americano Ben Shelton. Nonostante una buona prova, l’azzurro ha ceduto con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 7-6. Shelton affronterà agli ottavi il francese Gael Monfils.

Anche Jasmine Paolini è uscita di scena nel terzo turno del torneo femminile. Dopo un buon avvio, la toscana è stata battuta dall’ucraina Elina Svitolina, che ha rimontato imponendosi 2-6, 6-4, 6-0.

Doppio misto: Errani e Vavassori avanti al secondo turno

Buone notizie dal doppio misto: l’esordio della coppia azzurra formata da Sara Errani e Andrea Vavassori è stato vincente. Gli italiani hanno superato la coppia australiana Destanee Aiava e Omar Jasika con il punteggio di 6-3, 6-4. Nel secondo turno, il duo azzurro affronterà il doppio britannico composto da Olivia Nicholls e Henry Patten.

Prossimi appuntamenti

Con Sinner e Sonego ancora in corsa, gli appassionati italiani potranno continuare a seguire le emozioni degli Australian Open, mentre il doppio misto azzurro cercherà di regalare altre soddisfazioni al pubblico tricolore.