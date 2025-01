Intervento e soddisfazione del Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, in merito a notizie infondate riguardanti presunti ridimensionamenti dei reparti dell'ospedale di Ostuni

OSTUNI (BR) - Lo scorso mercoledì 15 gennaio, a seguito di notizie non veritiere riguardanti un presunto ridimensionamento dei reparti di ortopedia e chirurgia dell'ospedale di Ostuni, Tommaso Gioia ha ritenuto necessario intervenire tempestivamente. Ha contattato telefonicamente il Direttore Generale dell'ASL di Brindisi, Dott. Maurizio De Nuccio, il quale ha confermato che non ci sarebbero stati cambiamenti per il nosocomio di Ostuni. In una smentita ufficiale, il Dott. De Nuccio ha dichiarato che i reparti di "Chirurgia Generale" e "Ortopedia" NON subiranno alcun ridimensionamento. - Lo scorso mercoledì 15 gennaio, a seguito di notizie non veritiere riguardanti un presunto ridimensionamento dei reparti di ortopedia e chirurgia dell'ospedale di Ostuni, Tommaso Gioia ha ritenuto necessario intervenire tempestivamente. Ha contattato telefonicamente il Direttore Generale dell'ASL di Brindisi, Dott. Maurizio De Nuccio, il quale ha confermato che non ci sarebbero stati cambiamenti per il nosocomio di Ostuni. In una smentita ufficiale, il Dott. De Nuccio ha dichiarato che i reparti di "Chirurgia Generale" e "Ortopedia" NON subiranno alcun ridimensionamento.





Tommaso Gioia ha sottolineato che il management attuale dell'ASL ha sempre difeso la struttura, contrastando le minacce di chiusura dei reparti in questione. In serata, dopo la smentita, Tommaso Gioia, insieme al sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha deciso di richiedere un incontro urgente con il Direttore Generale dell'ASL per dissipare eventuali dubbi o incomprensioni.





L'incontro si è tenuto nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio 2025, nella sala del Comune di Ostuni e ha visto la partecipazione del Dott. Maurizio De Nuccio, del Direttore Sanitario Dott. Enzo Gigantelli, del Capo Dipartimento di Prevenzione Dott. Stefano Termite e dell'area tecnica dell'ASL, ingegneri Rini e Ammirabile. Durante l'incontro, il Direttore Generale ha ribadito l'impegno totale per la salvaguardia dell'ospedale di Ostuni, confermando quanto già comunicato a Tommaso Gioia, ossia che i reparti di chirurgia e ortopedia rimarranno "Unità operative semplici dipartimentali".





Inoltre, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti sul futuro dell'ospedale di Ostuni. Il management dell'ASL ha fornito rassicurazioni riguardo al termine dei lavori della "Piastra" di Ostuni e sui tempi di trasferimento dei reparti di Pronto Soccorso, Radiologia e Laboratorio Analisi presso la nuova struttura, previsto entro maggio 2025.





Tommaso Gioia ha dichiarato: "L'ospedale di Ostuni rappresenta una risorsa fondamentale, non solo per i residenti, ma anche per le comunità dell'hinterland e per i numerosi turisti che visitano la città durante l'anno. È mio obiettivo proteggere questa struttura e garantire il diritto alla salute dei cittadini, sostenendo sempre il personale sanitario".





Gioia ha aggiunto: "Fino a quando avrò la forza e il sostegno necessario, continuerò a difendere l'ospedale di Ostuni e a combattere contro le ingiustificate minacce di chiusura".