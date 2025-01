Azzena, esce il nuovo singolo ''McQueen''

Dal 17 gennaio sarà disponibile nelle piattaforme digitali “MCQUEEN” (MoovOn/ADA Music Italia), il nuovo singolo del cantautore Azzena. Il brano, prodotto da Daniele Azzena, è stato scritto dallo stesso artista in collaborazione con Elya Zambolin. Mix e mastering sono a cura di Fabrizio Cit Chiapello.

Azzena spiega così il nuovo singolo: «Il focus di questo brano è sul tempo. Un tempo che scorre veloce, che tutto prende ma anche tutto restituisce. L’immagine di Steve McQueen incarna perfettamente l’idea di un tempo che nonostante sia difficile da inseguire deve essere comunque sfruttato al massimo, rendendolo mai vano ma sempre proficuo, districandosi tra le varie difficoltà della vita e facendo esperienza con tutto ciò che essa ha da offrire».

Azzena, con questo nuovo singolo, conferma la sua crescita artistica e personale. Nei suoi testi racconta le emozioni e la sua visione del mondo, con uno specchio sull’attuale società e su ciò che ci circonda.

Daniele Azzena, in arte “Azzena” classe 1996, eredita la passione per la musica dai nonni musicisti. Fin da giovanissimo inizia a cantare e a suonare la chitarra da autodidatta, e nel 2012 prende le prime lezioni presso la scuola di Ron “Una Città Per Cantare” di Vigevano. Azzena, inizialmente come “Daniele Azzena” da il via al suo percorso discografico nel 2017 rilasciando i suoni primi brani di genere pop come “Battiti” e “Per un secondo”. Ad Ottobre 2018 entra nei 70 finalisti di Area Sanremo. A settembre 2019 riceve una discreta popolarità grazie alla sua audizione live per X-Factor. Il 29 Gennaio 2021 esce il nuovo singolo Al di là del cuore, prodotto con Fabrizio Chiapello al Transeuropa Studio ed Il video ufficiale scritto dal regista Max Nardari. A Marzo 2021 consegue la Laurea Afam in canto pop-rock presso il Cpm Music Institute di Milano. Il 18 Giugno esce il nuovo singolo estivo Rum de Caracas per l’etichetta “Moovon”, il video ufficiale viene sempre scritto e diretto dal regista Max Nardari. A Settembre 2021 diventa voce ufficiale dei Jingle e dei Plus di RDS e Disco Radio. Ad Ottobre 2021 rientra nei 60 finalisti di Area Sanremo. Il 13 Gennaio 2023 inaugura il nuovo anno con l’uscita di Sequel, un brano dalla vena più cantautorale scritto assieme a Nicola Lombardo. Il Video ufficiale esce il 20 Gennaio e finisce sulla Playlist ufficiale Vevo “Novità Cantautorato Italiano”. Segue poi ad Aprile l’uscita di un nuovo singolo Mayday.





Il 19 Gennaio 2024 esce il nuovo singolo “Ehi”, seguito dal Videoclip ufficiale su Vevo, dando il via al nuovo progetto dall’impronta più Indie Rock, Alternative. Il 19 Aprile esce “Break Point”; entrambi i brani sono prodotti da Azzena e Fabrizio Cit Chiapello. A luglio esce la colonna sonora del Film “Amici Per Caso” dove Azzena è presente nella traccia principale “Would You Marry Me” in duetto con Max Nardari, e nel videoclip ufficiale della canzone. Inoltre scrive il brano “Ci pensi mai” che canta all’interno del film in una scena. Il videoclip ufficiale esce il 17 Settembre. Il 17 Gennaio 2025 esce il nuovo singolo “McQueen”, brano che preannuncia l’uscita dell’Ep, previsto per la primavera 2025.