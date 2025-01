Spaccio di droga in pescheria: 29enne arrestato a Castellaneta

CASTELLANETA – Due sere fa, i Carabinieri della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato un giovane di 29 anni, residente nella cittadina jonica, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata durante un servizio antidroga condotto dall’Aliquota Operativa della Compagnia. L’indagine, frutto di una mirata attività investigativa, ha portato a una perquisizione in una pescheria gestita dal 29enne.

Cocaina e contanti rinvenuti nella perquisizione

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno trovato un involucro contenente cocaina, nascosto nella tasca dei pantaloni del titolare. Ulteriori controlli all’interno della pescheria hanno permesso di scoprire materiale per il confezionamento della droga.

Nel furgone in uso al giovane, i Carabinieri hanno rinvenuto un borsello contenente circa 3.500 euro in contanti, divisi in banconote di vario taglio. Una parte della somma è stata trovata anche nel portafoglio del 29enne, denaro che si sospetta essere provento dell’attività di spaccio.

Droga inviata per analisi

La sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto per i consueti accertamenti scientifici.

Misura cautelare

Al termine delle formalità di rito, e in attesa della convalida dell’arresto, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Presunzione d’innocenza

Si ricorda che, fino all’emissione di una sentenza definitiva, il 29enne deve essere considerato presunto innocente.