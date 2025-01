Bando per l’abilitazione delle guide turistiche: un'opportunità per Polignano a Mare e il turismo locale

È stato pubblicato il bando per l'esame di conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, indetto dal Ministero del Turismo ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2024, n. 88. Si tratta di un’importante occasione per il territorio polignanese, che ogni anno accoglie un numero crescente di visitatori e turisti e necessita di un’adeguata presenza di professionisti qualificati.

L’esame prevede tre prove: una scritta, una orale e una tecnico-pratica, volte a verificare le competenze in storia, arte, archeologia, geografia e diritto del turismo, nonché la capacità di condurre visite guidate in lingua italiana e in almeno una lingua straniera. Coloro che supereranno le prove verranno iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche, senza limiti nel numero di abilitazioni rilasciate.

“Invito tutti coloro che ritengono di avere le competenze e la passione per il settore turistico a cogliere questa opportunità e a iscriversi al bando – dichiara Vito Pietro L’Abbate, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle e componente del Tavolo del Turismo di Polignano a Mare.– Il nostro paese è tra le mete turistiche più visitate della Puglia e il numero di visitatori cresce di anno in anno. Abbiamo bisogno di professionisti preparati, in grado di raccontare la storia e le bellezze di Polignano con competenza e passione. Troppe volte, infatti, ci troviamo di fronte a carenze di guide turistiche locali, una situazione che questo bando può aiutarci a colmare”.

Il bando rappresenta, dunque, un’opportunità di crescita e sviluppo per il settore turistico locale. Formare nuove guide qualificate significa migliorare l’esperienza di chi sceglie Polignano a Mare per la sua vacanza, offrendo un servizio sempre più all’altezza delle aspettative.

Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito ufficiale del Ministero del Turismo e il portale inPA, dove potersi iscrivere al bando: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f9d1d99db4a54eb195b4712a57d1328c