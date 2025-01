A Molfetta va in scena ''La Favola di Peter''

Dall’isola che non c’è al palcoscenico della Cittadella degli artisti, in uno spettacolare adattamento teatrale del racconto di Peter Pan. La stagione 2025 Famiglie a teatro del laboratorio urbano di Molfetta prosegue domenica 2 febbraio alle ore 18 con La favola di Peter.

In scena nello spettacolo diretto da Giuseppe Semeraro, l’attore Silvio Gioia e la sua ombra su uno sfondo bianco che giocano e interagiscono creando numerosi personaggi e mondi immaginari. Un linguaggio visivo onirico, poetico e ironico che parla a tutte le età con il linguaggio magico delle ombre.

Peter ha una gemella: l’ombra. Sono “venuti alla luce” assieme. Sono cresciuti assieme. Hanno giocato assieme. Peter muoveva l’ombra e l’ombra aveva sempre idee meravigliose da offrirgli. Poi Peter cresce, fa le cose che fanno i grandi, non ha più tempo di giocare. L’ombra resta sempre lìì, dietro di lui, in attesa di essere guardata di nuovo. Finché un giorno, si sono separati ... e ....

I biglietti per gli spettacoli della Stagione Famiglie a teatro hanno un prezzo di 6 euro. Disponibile anche il T10, che garantisce 10 ingressi agli spettacoli della Stagione, anche nella stessa data. I biglietti e l’abbonamento si possono acquistare al botteghino (Via Bisceglie 775, Molfetta, attivo da martedì alla domenica ore 17 – 20) e online sul circuito Vivaticket.com. Per informazioni si può chiamare il numero 392 16 38 782.

La Stagione teatrale ‘Attraversamenti’ in Cittadella è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dell'Assessorato alla cultura del Comune di Molfetta.