Bari, aperte le iscrizioni alle scuole di infanzia comunali per l'anno scolastico 2025/26

BARI - La ripartizione Politiche educative e giovanili ha disposto l’apertura delle iscrizioni nelle scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2025/2026, a partire da oggi, martedì 21 gennaio 2025, e fino a lunedì 10 febbraio 2025.Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2025. Saranno, altresì, accolte le istanze di iscrizione dei bambini e delle bambine che compiono il terzo anno di età entro e non oltre il 30 aprile 2026, ma in questo caso l’ammissione sarà subordinata alla disponibilità dei posti ed all’esaurimento delle liste d’attesa.L’iscrizione alla scuola d’infanzia comunale, gratuita, deve essere effettuata on line, sul portale https://egov.comune.bari.it/ sezione “Servizi” - “Aree Tematiche” - “Concorsi e Servizi Scolastici” del portale.Per procedere, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto esercente la responsabilità) dovranno autenticarsi mediante credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).La descrizione completa delle modalità di accesso al servizio di Iscrizione scuole di infanzia comunali e le istruzioni per la compilazione della domanda on line sono riportate nel Manuale Utente allegato sulla pagina web dell’avviso.In alternativa i cittadini sprovvisti di credenziali SPID o CIE, o che necessitino di assistenza, possono effettuare l’iscrizione dei minori direttamente presso le segreterie delle scuole d’infanzia comunali individuate nell’allegato A dell’avviso pubblico, (pubblicato sulla pagina web dell’avviso) mediante procedura di delega all’operatore scolastico incaricato, che accede alla piattaforma di iscrizione on line https://egov.comune.bari.it/ ed opera per conto del cittadino, mediante credenziali ufficiali fornite dall’amministrazione comunale. Al fine di effettuare l’operazione di iscrizione mediante procedura di delega, i genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto esercente la responsabilità) dovranno recarsi presso le segreterie preposte indicate nell’allegato A dell’avviso pubblico, previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo mail (tramite recapiti telefonici e indirizzi e-mail indicati nell’allegato), muniti del proprio codice fiscale, di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del minore.Le graduatorie provvisorie degli iscritti verranno affisse all’Albo della scuola e pubblicate sulla pagina web dell’avviso.Gli interessati potranno produrre ricorso nei confronti delle graduatorie al funzionario preposto alla scuola dell’infanzia comunale scelta in fase di iscrizione, entro 5 giorni dalla pubblicazione.Le graduatorie definitive saranno pubblicate presso l’Albo della scuola, nonché sull’Albo pretorio on line, sulla pagina web dell’avviso e sul portale https://egov.comune.bari.it/ , all’interno del “Fascicolo studente” consultabile mediante autenticazione con credenziali SPID o CIE.Per ricevere assistenza in caso di problemi tecnici relativi all’utilizzo della piattaforma di iscrizione on line è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: iscrizioni.scuoleinfanzia@comune.bari.it Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, dal lunedì al venerdì, al numero 0805772390 o al numero verde 800018291 (solo da telefono fisso).Sarà, inoltre, possibile ricevere informazioni e chiarimenti anche recandosi presso il punto Informativo URP della ripartizione Politiche educative e giovanili in via Venezia 41, piano terra, dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17.È, inoltre, possibile rivolgersi alle segreterie scolastiche indicate nell’allegato A dell’avviso e preposte ad effettuare le iscrizioni, nonché alla ripartizione Politiche educative e giovanili, contattando i seguenti numeri telefonici: 0805773825 - 0805773828 - 0805773813 - 0805773812.Si segnala infine che, nelle more dell’autorizzazione e realizzazione degli interventi strutturali finalizzati a consentire il trasferimento e l’accoglimento delle sezioni della scuola d’infanzia comunale Principessa Iolanda (via Carducci, 23) presso l’ex sede della scuola dell’Infanzia “Renato Moro” (via Ravanas, 1), le iscrizioni alla scuola d’infanzia comunale Principessa Iolanda saranno effettuate per la sede di via Carducci 23, fatta salva la possibilità per l’amministrazione comunale di procedere, già a partire dall’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026, al cambio di sede delle suddette sezioni di scuola d’infanzia comunale, nell’ipotesi in cui si realizzino in tempo utile le condizioni di fattibilità degli interventi previsti presso l’immobile di via Ravanas 1.