Bari: assemblea dei soci del Distretto Produttivo Puglia Creativa

BARI - Il Distretto Produttivo Puglia Creativa ha convocato l'Assemblea dei Soci per il 4 febbraio 2025. L'evento si terrà in presenza a Bari, presso Officina degli Esordi, via Crispi n.5.

AGENDA

Ore 8.30: Apertura assemblea e registrazione soci (prima convocazione)

Ore 9.30: Apertura assemblea e registrazione soci (seconda convocazione)

Ore 10.00: Inizio dei lavori, con interventi di: Domenico Barbuti - Direzione Agis Nazionale Anna Maria Candela - Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali: presentazione delle misure per il welfare culturale e altri interventi per le ICC Antonella Bisceglia - Dirigente Sezione Politiche Giovanili: presentazione delle politiche giovanili e misure per lo sviluppo Alessandro Delli Noci - Assessore Regione Puglia per lo sviluppo economico, competitività, attività economiche e consumatori, politiche internazionali e commercio estero, energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, ricerca industriale e innovazione, politiche giovanili della Regione Puglia, programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e Europei Q&A

Ore 13.30: Lunch break

Ore 14.30: Relazione del Presidente sulle attività e risultati del Distretto e sullo stato del settore Ratifica nomina nuovo rappresentante organizzazioni sindacali Approvazione bilancio 2022 e 2023 Sessioni parallele di networking tra i soci dedicate ai settori: performing arts, audiovisivo, editoria, design, patrimonio, agenzie di comunicazione e media

Ore 17.00: Discussione finale e fine lavori



L'assemblea rappresenta un'importante occasione per fare il punto sulle attività del Distretto e sulle prospettive future del settore culturale e creativo in Puglia.