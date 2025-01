Delegazione del SING in visita all'Istituto Penale per Minorenni di Bari

BARI - Nelle scorse ore, una folta delegazione di volontari del SING, coordinata dalla Presidente Federica Caniglia, è stata ospite dell’Istituto Penale per Minorenni “Fornelli” di Bari, accolta dal Direttore Nicola Petruzzelli.In occasione del trentacinquesimo anniversario dell’associazione, il SING ha donato un meraviglioso quadro raffigurante San Giovanni Bosco, opera dell’artista oritana Enza Settiminio, alla Cappella del carcere minorile.Dopo un breve momento di preghiera con alcuni giovani detenuti, il cappellano Don Francesco Desantis ha impartito su tutti i presenti la benedizione con la reliquia di San Giovanni Bosco, venerata nella sede del SING. L’iniziativa rientra tra le attività collaterali alla festa di San Giovanni Bosco organizzata dal SING.“La nostra gratitudine – ha dichiarato la Presidente Caniglia – va al Direttore e al Cappellano per la calorosa accoglienza, e un ringraziamento speciale alla nostra ex socia Barbara Cavallo, che ha reso possibile la realizzazione di questo grande sogno.”L’appuntamento è ora fissato per il 1° febbraio, alle ore 18.30, presso il Teatro “San Barsanofio” di Oria, per la grande festa di San Giovanni Bosco.