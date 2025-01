Bari, corso di formazione 'Sintonie familiari: crescita e dialogo nell'adolescenza'

BARI - Dal 21 gennaio al 25 febbraio 2025, Anto Paninabella OdV organizza un corso di formazione gratuito per genitori di adolescenti dal titolo "Sintonie familiari: crescita e dialogo nell’adolescenza". Ogni martedì dalle 17:00 alle 20:00, presso "Voglia di Bene", in via Matteo Calvario 1 a Bari. - Dal 21 gennaio al 25 febbraio 2025, Anto Paninabella OdV organizza un corso di formazione gratuito per genitori di adolescenti dal titolo "Sintonie familiari: crescita e dialogo nell’adolescenza". Ogni martedì dalle 17:00 alle 20:00, presso "Voglia di Bene", in via Matteo Calvario 1 a Bari.





Il corso affronta due aspetti:

- "Comprendere l’adolescenza: cambiamenti e bisogni evolutivi" a cura di Daniela Bilanzuoli, psicologa psicoterapeuta.

- "Comunicazione efficace: strategie per favorire il dialogo e risolvere conflitti" a cura di Tommasa Campanella, pedagogista clinico.





Gli obiettivi generali del scorso intendono:

- Sviluppare competenze genitoriali specifiche per la gestione delle dinamiche relazionali durante l’adolescenza, con un focus sul rafforzamento del rapporto genitore-figlio.

- Fornire strumenti teorici e pratici per migliorare la comunicazione interpersonale e gestire efficacemente i conflitti in ambito familiare.

- Promuovere la comprensione dei processi evolutivi adolescenziali, integrando aspetti psicologici e pedagogici per sostenere un approccio educativo consapevole e orientato all’autonomia.





"Un genitore vuole sempre il meglio per i propri figli ma potrebbe non essere sicuro di quale sia questo meglio, e potrebbe anche arrivare il momento in cui, per amore e per senso di protezione, dice frasi o compie gesti che, se pur bellissimi e con le migliori intenzioni, non hanno l’effetto desiderato. O anzi, come ci hanno scritto nei bigliettini che raccogliamo nei nostri incontri, «peggiorano la situazione». Fino a far diventare il genitore addirittura «una causa persa». Nel corso proveremo a fornire, a chi proprio una causa persa non vuole esserlo, una serie di strumenti per tessere un dialogo efficace e di reciproca comprensione tra genitori e figli, con la consapevolezza che non si tratta di una ricetta di cucina! Non c’è un procedimento standard da seguire, né segreti della nonna che rendono infallibile la torta. Il nostro obiettivo sarà quello di fornire delle chiavi di lettura per interpretare la propria particolare storia e trasformare i conflitti e i malintesi da momenti di scontro a occasioni di incontro e comprensione".





Gli argomenti del progetto possono essere cambiati in itinere in base alle esigenze dei fruitori garantendone il coinvolgimento.